北台區域發展成果豐碩　力推無人機創新發展

2018年10月26日 18:52 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌（左）在國發會國土區域離島處長郭翡玉（中）的見證下，將北台門牌交棒給宜蘭縣副縣長余聯興（右），傳承北台區域平台的合作。（何冠嫻攝）

北台區域發展推動委員會26日召開首長會議，並以無人機宣示「領航北台．航向未來」，一同創新競爭優勢。（何冠嫻攝）

由8個縣市政府聯合組成的「北台區域發展推動委員會」，於26日召開第15屆首長會議暨年度成果展，發表今年產業發展、交通運輸、防災治安、環境資源、文化教育、健康社福、休閒遊憩、原客新族群8大議題的豐碩成果，以及無人載具創新發展的應用。

成果發表會中，苗栗縣長徐耀昌偕同宜蘭縣副縣長余聯興、基隆市副市長林永發、新北市副市長葉惠青、台北市副秘書長薛春明、桃園市副市長游建華、新竹縣秘書長蔡榮光、新竹市副市長沈慧虹等人，在無人機啟機儀式中宣示「領航北台．航向未來」，一起成為智慧應用革新行動的領頭羊。

徐耀昌表示，今年首次嘗試以無人載具產業發展與應用為主軸，與8縣市首長發想合作議案，為北台區域發展注入新的能量，並建請中央協助建立無人載具交通系統的訊號標準。郭翡玉指出，北台8縣市治理平台是國內第一個區域發展組織，為其他平台典範，她還說，國發會也將利用無人機帶動地方產業發展，吸引年輕人回流家鄉。

(中時 )