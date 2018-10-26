共創童趣回憶！台中親子音樂季27、28登場

2018年10月26日 18:54 中時 盧金足

「2018台中親子音樂季」將於10月27日至28日下午2時至7時，在夏綠地公園舉辦，活動不僅邀請知名兒童劇團愛樂劇工廠、在地劇團玩劇島等團體帶來精采的音樂舞台表演，更有在地文創、美食、手作、童玩等文創市集攤位，還有不同世代童玩的闖關遊戲，讓大小朋友欣賞音樂劇場，還能一起創造更多歡樂記憶！

市府新聞局今年首度舉辦2018台中親子音樂季，包括愛樂劇工廠、在地劇團玩劇島、聲五洲掌中劇團、YOYO電視台哥哥姊姊、爵士表演團體東海爵士樂社、在地樂團等阮返來、中西音樂結合的跨樂音符樂團、在地人聲樂團TH4+人聲樂團、知名劍玉雜耍大師-小螺絲、小朋友最喜愛的音樂泡泡奇蹟以及可愛小網紅-胖球人生，均受邀表演，要帶給大小朋友精彩演出。

同時，現場也規劃豐富活動，除有傳統陀螺、戰鬥陀螺、踢毽子、跳格子挑戰闖關遊戲，成功可獲得旋轉飛機；在童趣遊樂園部分，還有益智拼圖挑戰、跳躍擊球和草地保齡球等親子遊戲，並融入無障礙設計，大人小孩皆可安心玩樂，以及大型繪本故事書，讓親子一起閱讀分享心得。

新聞局指出，台中親子音樂季結合草地野餐，響應環保議題

，鼓勵民眾自備餐具，至各攤位消費享有折扣優惠。2天活動期間，打卡拍照即可兌換限量主題野餐墊，還有免費限量飲品，民眾可搭乘公車至市政府、歌劇院、大遠百、新光三越

、惠中市政北三路口等停靠站前往參加。

(中時 )