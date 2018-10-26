惠英紅連攻金馬 《翠絲》與姜皓文「一拍即合」

惠英紅飾演即將面臨空巢期的家庭主婦，面對家庭驟變心境複雜。（双喜電影提供）

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潘鈺楨
姜皓文。（双喜電影提供）

金馬影后惠英紅在新片《翠絲》飾演一名先生想要變性的家庭主婦，還記得去年她在香港拍攝該片時，正當全神灌注地投入一場情緒大受衝擊的戲，手機卻在旁響個不停，原來是恭喜她入圍金馬影后的簡訊湧入。時隔一年《翠絲》問世，該片彷彿挾著金馬之氣，讓她連莊進攻，入圍今年的金馬女配角獎。

不同《血觀音》中老謀深算的棠夫人，惠英紅在《翠絲》面臨結婚30多年的先生姜皓文，向她坦承「想當個女人」，老公的轉變與家庭的驟變，在怨懟、忽視或選擇包容的掙扎裡的親情掙扎，大展演技。惠英紅首度與姜皓文合作，用「一拍即合」形容與對方合作的感覺：「大家拍電影都這麼多年，但不會因第一次合作而有陌生的感覺，更令我開心的是演出節奏很一致，互相給了對方不少意見，讓我非常享受這次經驗。」

姜皓文則對惠英紅讚不絕口，他說：「跟紅姐合作很舒暢，她不時提點著我作為女性的內心感受與行為，很著墨我的演繹。」電影監製與編劇舒琪認為，電影不該只是探討小眾性別議題的電影，而是適用於所有人「接受真正的自己」，舒琪說：「我想藉著《翠絲》作為引子，希望大家能夠為自己找到內心最強大的力量，去面對生活，就是不再逃避內心的召喚，不再用謊言作為退縮的掩飾，誠實面對自我，活出真正的我。」電影11月16日在台上映。

(中時 )

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