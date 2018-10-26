營建署公布：KYB消能元件桃園1棟建物、高雄3棟建物使用

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有關日商KYB株式會社生產消能元件於國內使用情形，截至今年10月26日下午4時止，已有桃園市、高雄市等7個地方政府及5個特設主管建築機關回報使用情形，其中僅桃園市政府及高雄市政府各回報轄區內分別有1及3棟建築物使用KYB株式會社生產之消能元件，且經專業技師評估安全無虞外，其他包括4直轄市等尚未回報。

營建署已請相關技師公會全力提供協助，務必將所有案件全數查明。感謝外交部與駐日代表處的積極協助，日本KYB株式會社主動與本署聯繫，並提供該會社現階段查明之售貨數量

事件發生後，我國駐日代表處已於10月22日約見日本KYB株式會社，瞭解該社消能元件出口至我國使用情形，該社中島康輔社長除對本次事件表示歉意外，於今日（10月26日）也由日本KYB株式會社指派畠山俊彥專務董事率員來臺致歉並說明，運用於我國建築物制震系統之消能元件共計4,576組，經確認90.1%以上數據未被竄改，其餘尚待確認。查日本國家認定基準要求產品檢測數據需在基準值正負15%以內，客戶要求更嚴可能至正負10%以內，而該會社目前出現之問題在於竄改超出正負標準或不符客戶要求之檢測數據以順利交貨。依據KYB株式會社提供資料，與縣市政府回報資料進行交叉比對，務求正確而且沒有疏漏

營建署表示，該署已將KYB株式會社所提供資料與縣市政府回報資料進行交叉比對，以掌握所有案件之正確性，避免因錯誤之資訊造成社會大眾之困擾。

(中時 )

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