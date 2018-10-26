王曉書、東明相突破障礙 挑戰演出舞台劇《悲憫次神的兒女》

2018年10月26日 19:01 時報周刊 張毓琪

《悲憫次神的兒女》為國際名導楊世彭繼《最後14堂星期二的課》再度推出生命奇蹟劇作，邀請聽障名主播王曉書、聽障藝術家東明相首次跨界挑戰舞台劇，男主角則找來金鐘影帝屈中恆擔綱，故事描述優秀的男老師傑姆斯（屈中恆 飾）來到聾人學校，引導聽障學生讀唇語，甚至開口說話，但是有個女孩莎拉（王曉書 飾），卻堅持不願意開口，好勝的傑姆斯被這樣倔強的莎拉所吸引，兩人接受了彼此的全部，也結為夫妻。卻在一次為了替聽障人士「發聲」的事件中，傑姆斯再度要求莎拉開口說話，但一開口卻挖出莎拉靈魂深處那不可告人的祕密。

除了聾人議題，《悲憫次神的兒女》也討論到另一引人深思的問題，就是人與人之間瞭解的困難，王曉書表示：「很多人以為參與我們的世界一定要學習手語，我覺得不一定，雖然我還是盡力的學習唇語，慢慢地找到彼此默契、相愛的方式比較重要，不論有任何的缺點，彼此交換立場，才是愛的真諦。」

王曉書表示：「耳聾並非聽力的反義字，而是一種充滿聲音的寂靜。我的語言跟你們的一樣好，我的交流能力其實跟你們一樣強，也許更強：因為我用一個手勢描述出形象和意念。我不是用耳朵來聽到聲音的，我是用『眼睛』，我必須看著對方的眼睛、神情才能讀進你們的心，透過表情互相溝通，再來手語的動作，我知道你們正詮釋悲傷、生氣或快樂，這樣我也能夠有所回應。」

劇中有三分之一的演出以手語表達，這次演出對屈中恆是很大的挑戰，他表示：「手語學習過程一度十分撞牆，甚至還要搬到舞台上去演舞台劇。曉書給了我很大的信心，她一直鼓勵我是可以辦得到的。我也必將全力以赴！希望大家多多支持這麼有意義的舞台劇。」

王曉書透露：「每一次排練結束後，我與屈哥的手與腳都會非常痠痛，因為除了說出來的台詞，其實從頭到尾我們也都比著手語，觀眾看可能覺得手語很輕鬆，私底下是艱苦的過程，讓他每天都貼著痠痛貼布！」《悲憫次神的兒女》10月27日至28日，台中國家歌劇院首演，12月14至16日新北市藝文中心、2019年3月8日至9日高雄至德堂，巡迴演出。購票請洽「果陀劇場」或兩廳院售票系統。

(時報周刊)