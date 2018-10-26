翁子國小樂學樓落成 林佳龍：學校投資達成教育機會均等

翁子國小樂學樓落成啟用，台中市長林佳龍（右五）等人剪綵同慶。（王文吉攝）

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翁子國小樂學樓斥資近1億元興建，新校舍設計以巢居共存概念，可提供19間教室讓師生使用。（王文吉攝）

台中市政府積極推動老舊校舍整建，豐原區翁子國小樂學樓26日落成啟用，市長林佳龍出席剪綵典禮，與全校師生同慶。他表示，老舊校舍改建都陸續落成，盼提供所有孩子優質而公平的學習空間，「達成教育機會均等，就從學校投資做起。」

翁子國小樂學樓落成典禮今日盛大舉行，林佳龍在教育局長彭富源陪同下出席，包括立委江啟臣、市議員翁美春、陳清龍、陳本添、張瀞分均出席共襄盛舉。

林佳龍表示，很高興豐原區翁子國小老舊校舍「樂學樓」重建工程能在兩年內完成，施工品質也很好，讓孩子可以儘早使用，除了有挑高圖書館，未來還有社區共讀站，落實市府開放校園的政策。

林佳龍指出，他今天出席了3所學校老舊校舍重建的動土及落成，分別是外埔國中、后里國小及翁子國小，3校總預算加起來就高達3億元，這也是市府編列8年50億元進行老舊校舍重建的一部分；不僅如此，市府也已著手啟動新的計畫，再擴大整建全市老舊校舍。

他也說，台中已縣市合併升格為直轄市，希望透過教育來縮短城鄉差距，市府全面性推動老舊校舍整建，包括操場跑道更新、遊具去塑化、裝設冷氣、更換飲水機甚至設置智慧教室等，讓孩子們不論住在山海屯或市區，都有最好的成長環境。

校長詹文成說，樂學樓施工期間對師生活動及學習影響頗大，不過這個階段師生們也學習到如何適應環境，更見識學校蜕變的重要歷程，這是不可多得的機會教育。後續仍有跑道重建、日式建築修繕、共融式遊戲器具、夜間照明及太陽能風雨球場等工程，亟待充實改善學習空間，造就更卓越永續的翁子國小!

教育局指出，翁子國小老舊校舍經專業鑑定屬耐震能力不足須拆除重建，市府補助重建經費9850萬5000元，新建地下1層、地上3層校舍，負責設計監造的姜樂靜建築師曾獲傑出建築師獎肯定，在她的設計之下，學校成為有趣的遊樂場，讓孩子愛上像城堡的圖書館；

為配合學校歷史建物的古樸氣息與校園綠樹，姜樂靜建築師以巢居共存的概念規劃新校舍，可提供19間教室讓師生使用，今日落成啟用也為走過96年歷史的翁子國小注入了嶄新活力。

(中時 )

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