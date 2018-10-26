乾杯大胃王挑戰！重量級「1KG澳洲和牛組合」聚會分享首選

暢銷款「1KG重磅澳洲和牛組合」內含7大部位肉品，建議4人分享食用，售價2929元＋10％／份。（圖片提供／乾杯集團）

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乾杯吃肉祭限定「日本和牛紐約客」，售價929元＋10％／份。（圖片提供／乾杯集團）
熟食定食「豪州和牛烤三明治」香酥吐司佐以澳洲和牛，售價599元＋10％。（圖片提供／乾杯集團）
三五好友相聚大啖美味燒肉，度過美好時光。（圖片提供／乾杯集團）

現代人工作壓力大，下班以美味「燒肉」搭配沁涼啤酒，滿足飢腸轆轆味蕾。乾杯燒肉居酒屋全新「吃肉祭」活動開跑，即日起至12月16日止，祭出1公斤「澳洲和牛」與夢幻「日本和牛」兩大武器，滿足饕客挑惕味蕾。

「乾杯燒肉居酒屋」今年晉升為澳洲和牛專門店，強調使用穀物肥育400天以上澳洲和牛為食材，經溫控、全程冷藏物流直送，乾杯集團表示，目前澳洲和牛最高等級（M7~M9）適合燒肉部位進口量達全球20%，為全台最大澳牛進口商，提供多種類部位選擇，滿足不同客群需求。

明星商品「1KG重磅澳洲和牛組合」，內含澳洲和牛牛排、特選牛五花、本日上等和牛、本日精選和牛、和牛姿切燒、上等牛肋條、特製牛舌排等7大組合，平日17時開始供應，假日全日供應;頂級「日本和牛紐約客」則精選A5等級山形牛入饌，限定店家每日提供5份，搭配千元有找優惠價格，深受老饕喜愛。

午餐時段同步推出8款限定餐點，分為「燒肉定食」、「熟食定食」兩大系列，平日上午11時至下午15時限時供應。燒肉定食中的「特選和牛定食」可一次品嘗牛舌、澳洲和牛和西班牙伊比利豬品項，多重享受一次滿足。熟食系列則以「豪州和牛烤三明治」最為暢銷，將和牛牛排烤至五分熟，吐司外層抹上蒜味塔塔醬享用，多層次口感擄獲大小朋友的心。

(中時 )

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