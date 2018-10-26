台中市警察志工推動加入時間銀行 創造村里間互助情感

2018年10月26日 19:05 中時 盧金足

警察志工現做奶油爆米花，分送與會志工。（盧金足翻攝）

當志工服務助人，也有獲得別人幫助的機會！台中市政府警察局第六分局舉辦志工中隊聯繫會報，計有150名警察志工參加，會議由串門子社會設計有限公司講師李幸娟講授「台中市時間銀行試辦說明會」，鼓勵大家樂當志工，現在幫助別人，以後需要時，即能透過時間銀行獲得服務找到互助。

李幸娟在「台中市時間銀行試辦說明會」說明，台中市現況有11萬名志願服務者，且以中高齡者為多數，當需要時若能透過時間銀行獲得服務找到互助，創造村里間的互助情感成為溫暖的友愛社區，該計畫可串起志工互助模式，發展多元互助及跨專業長照服務，會中講師廣邀各志工夥伴們一起加入本試辦計畫。

工業區派出所的志工小隊長林秀寬精心準備薩克斯風演奏，表演「深情海岸、望月想愛人、第九月台、愛妳一萬年、快樂的出帆」等5首動聽悅耳的演奏，愉悅的氣氛和深情美妙的音樂讓現場的志工隨旋律翩翩起舞。

場外還有志工中隊長現做的奶油爆米花，分送與會志工每人一盒，讓志工夥伴們邊享用可口的爆米花邊欣賞薩克斯風演奏，渡過了一個美好的下午時光。

警第六分局副分局長蕭國政轉頒內政業務金質獎、銀質獎及銅質獎，受獎人彭素霞等4人均為服務時數超過1500小時的資深志工，藉由公開頒發獎章，表彰渠等發揚志願服務精神。

此外，還頒發各派出所遴選的績優志工，計有西屯所吳玫娟等16人，感謝他們平時在第一線協助民眾獲得及時幫助之功勞。

蕭國政表示，感謝每一位志工在警政工作上的協助與付出，期許大家繼續在「警民合作、共維治安」的道路上一起努力打拚。

(中時 )