嘉義》黃敏惠規畫西區大建設 「公園惠」盼啟動公園升級2.0版

嘉義市長候選人黃敏惠提出西區大建設的政見。（廖素慧攝）

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廖素慧

嘉義市長候選人黃敏惠26日提出「建設西區，創造經濟新亮點」政見，規畫在西區興建「嘉義市圖書總館」、智慧型綠建築「西區國民運動中心」、招商引進大型OUTLET，預定28日晚上7點在王靈宮五顯帝廟、11月11日晚上7點在南天門太子行宮各辦1場西區大建設政見說明會。

黃敏惠表示，引進大型OUTLET進駐西區，推動世賢路、四維路、自由路的「藝術造街計畫」，打造西區成為中南部新興購物中心，並規畫興建現代化、多功能的「嘉義市圖書總館」成為中南部的文化新地標。

具體作為是活化與開發再利用西區土地，設置具在地特色之藝術作品，定期舉辦市集與表演活動，並將在西區規劃興建現代化、多功能的「嘉義市圖書總館」，結合閱讀、藝文展演、會展空間、文創商城、主題餐廳，帶動地方發展，打造成為中南部的文化新地標，她因過去廣闢公園，被稱為「公園惠」，未來希望啟動「公園2.0計畫」，推動現有大型公園主題化。

張秀華議員表示，公36舊菸葉廠改造計畫，一直未獲中央重視，希望未來黃敏惠當選市長，能努力促使舊菸葉廠活化再利用，保留在北安路側的建物設置「長輩共餐食堂」，照顧長輩。

鄭光宏議員認為，運用現有港坪運動公園已具有多項運動設施的條件，重新盤點檢視設施，再規畫擴大建設，打造成運動園區，促進西區運動人口的便利性。

傅大偉議員十分認同公園主題化，更進一步建議，可以找12個公園按月種植各月分的花，每月花期有不同花可觀賞，促進賞花的觀光商機。

黃敏惠今天偕爭取連任的議員張秀華、鄭光宏、傅大偉以及議員候選人陳家平、譚國華、林雪峰，共同發表西區大建設的政見願景。

(中時 )

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