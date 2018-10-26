Janet邀柯P做濃湯 自曝靠濃湯把到George

2018年10月26日 19:07 中時 潘鈺楨

柯文哲（左起）破尺度扮南瓜，與巫婆Janet搞怪走秀。（TLC提供）

TLC旅遊生活頻道與台北市政府攜手推出首屆「TLC餐桌生活節」，26日集合TLC當家主持群大霈、湘婷、Soac、Anton，還邀台北市長柯文哲（柯P）一起挑戰南瓜創意料理、化身萬聖節搞怪裝扮。Janet見桌上滿滿的備料色香味俱全，不禁食指大動問：「我可以先試吃嗎？」柯P望著南瓜不知所措，傻說：「我都直接吃，從來沒下廚過。」Janet聽聞立刻媽媽魂上神，出手救援柯P一起完成南瓜濃湯。

料理完成後眾人換上萬聖節搞怪扮妝，手端南瓜創意料理，挑戰「決戰南瓜伸展台」，在巨大T型餐桌上演一場「食尚大秀」，TLC主持群紛紛變身天使、惡魔、骷髏、蜘蛛精群魔亂鬥，

柯P也換上帥氣南瓜西裝與變裝成巫婆的Janet壓軸出場，戴上搞怪菜刀、巫婆帽，現場歡笑聲不斷。走秀完畢後Janet揪柯P同框自拍，開玩笑說：「市長，我可以跟你拍張照嗎？我今天有化妝喔！」歡慶TLC15周年。

Janet可說是與TLC一起成長，TLC邁入15歲，Janet說自己就連把到老公吳宇衛（George Young）都跟TLC有關。最早兩人還沒交往時，George上她的節目《瘋台灣全明星》，當時被剪接師發現兩人愛的眼神藏不住，被問「你們好像很好喔」。後來很少下廚的Janet某次刻意在George發燒找食譜做濃湯，「就這樣把他騙了，從那個時候開始在一起！」所以Janet強調餐桌、料理是她們家的中心。

談到在餐桌做過最精彩的事，Janet害羞地說「不好說」，逼問下才透露：「應該是換尿布！」還說自己曾在餐桌上跳舞，「唸書時候開party，只是想站在最高的地方！」

Janet與George一起拍的電影《麵包工廠 (A Bread Factory)》即將在洛杉磯、紐約同步上映，兩人28日下午將出席電影座談，所以今年萬聖節會在美國度過，已經計畫要把兒子變裝成熱狗之類的「食物」，還會帶兒子去敲門要糖果。

「TLC餐桌生活節」結合所有TLC元素，將旅遊、生活、戀愛、家庭、音樂、婚紗、造型、異國餐飲等文化帶上餐桌，不僅能與當家主持人面對面併桌享用美食佳餚、促膝長談分享彼此的故事，周末兩天更邀請實力派A咖歌手接力演唱，周六27日以約會、戀愛、時尚三大元素為主的「粉紅愛戀派對」，號召周蕙、歌壇甜心Kimberley陳芳語、Youtuber創作歌手文慧如3位實力派歌手帶來浪漫情歌，台下觀眾可一邊聽歌一邊觀賞知名服裝設計師張暘帶來的最新服裝大秀。周日28日則以海島旅遊為主的「藍色海洋派對」，由《水下三十米》主持人大霈領軍瘦瘦英雄 So-So Heroes，藉由歌聲除去炎炎夏日的煩悶，陳昇與本土樂隊新寶島康樂隊帶來最有海島風情的歌聲。TLC餐桌生活節26至28日在松菸2、3號倉庫登場。

(中時 )