光復中學愛恆慢飛公益路跑 21萬全捐公益

新竹市光復高中高2師生共1238人，共同響應公益路跑活動，募集到21萬2999元，今天並由校長黃敦煌將善款捐予愛恆。（陳育賢攝）

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陳育賢
新竹市光復高中高2師生共1238人，共同響應公益路跑活動，募集到21萬2999元，今天並由校長黃敦煌將善款捐予愛恆。（陳育賢攝）

新竹市光復高中已邁入第10年的「感恩惜福」為身心障礙而跑公益路跑活動，27日下午在18尖山舉行，此次學生們結合了家長、校園周邊早餐店、攤商，共同為公益盡力，學生每跑1公里，攤商就捐出不等金額，總計今年募得21萬2999元，將全數資助給新竹市愛恆啟能中心。

光復高中校長黃敦煌指出，此次公益路跑活動，目的除推動全民運動，提升個人體力、活力及動力外，更加入溫馨關懷的訴求，為需要受照顧的身心障礙者盡一己之力。

此次活動募款所得，將全數捐助愛恆啟能中心，該中心成立至今18年，始終以愛心、恆心陪伴成年身心障礙者，實踐著「讓每1顆來到愛恆的心，擁有快樂、陽光、希望」的宗旨，更堅定的朝向「陪伴成年身心障礙者成為社會生產者」的目標努力。

愛恆目前共照顧33名慢飛兒，所需要的社會資源相當龐大，這也是光復中學師生之所以選擇此機構捐贈的原因，光復中學師生希望藉由同理心，努力在烈日下揮汗找尋資助與慢跑，體驗慢飛兒舉步維艱的辛苦，更能努力的奉獻一己之力、盡力尋找資助。

此次路跑活動全程共5公里，參加公益路跑賽的高2同學們，都使出熱情與心力，並自行尋找贊助人，告知贊助人每跑1公里，贊助人願意捐贈多少錢？希望能幫助慢飛院生。

總計，光復高中高2師生共1238人，共同響應公益路跑活動，募集到21萬2999元，今天並在所有師生見證下，由校長黃敦煌將善款捐予愛恆。

(中時 )

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