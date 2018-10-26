全國最多款體感樂園「Kosmospot」開幕 打卡免費玩

2018年10月26日 19:11 中時 柯宗緯

全國最大體感樂園「KOSMOSPOT奇點站」26日開幕，見證高市府攜手企業共推體感產業成果。（柯宗緯攝）

全國最大體感遊戲樂園「Kosmospot奇點站」26日盛大開幕，座落於大魯閣草衙道，高市府攜手資策會、HTC合作，首創「前店後廠」營運模式，前店提供民眾實際玩VR遊戲，後廠則為「太空運補船」概念，以高捷辦公室作為研發團隊創意基地。

高市代理市長許立明指出，市府向中央爭取前瞻基礎建設12億元，推動體感科技產業，未來可望創造100億元產值，及1000個以上就業機會，而Kosmospot提供42款最火、最新AR／VR遊戲及多人連線對戰，成為台灣體感體驗店旗艦據點。

該場域為經濟部次長曾文生時任高市經發局長一手催生，他表示，高雄正在轉變，過去經濟發展模式受到國營事業、重工業所影響，但2000年高雄港圍牆推倒後，城市逐漸翻轉，產業必須做調整，高雄找到利基點，看上體感科技前景，推動體感科技園區。

Kosmospot名字出自高市經發局長李怡德腦袋，他說，品牌發想是探索未知創意能量，有如宇宙星體不斷碰撞、融合，跨越時間、空間的無限可能，另也在鄰近的高捷公司2樓建置體感「奇點艙」產業推動辦公室，提供新創團隊進駐研發、孵育夢想。

Kosmospot開幕慶祭出雙人、4人PK等優惠套票，價錢250至750元不等。另外，民眾即日起至11月30日止前往大魯閣草衙道的KOSMOSPOT x VIVELAND打卡、加LINE好友即享免費體驗VR遊戲1次。

(中時 )