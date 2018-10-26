戴淞宇 朱珍瑤上節目分享美妝小物 輕鬆幫小資女省荷包

2018年10月26日 19:11 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨青年部 提供

隨著美妝保養品的選擇日漸多元，如何挑選適合自己的商品以及如何保握時間做好保養、上裝、補妝等，成了一門現代顯學；這門顯學不僅限於女士，對於男士們也相當重要尤其是對於自己面子上的保養；桃園市議員候選人朱珍瑤日前在錄節目時大方分享自己的高CP值保養小物並表示，「因為一般有名的保養跟彩妝的東西價位都很高，但是現在很多女生都從高中甚至更早就接觸，其實這樣算下來會非常花錢，所以今天跟大家介紹這些東西，都是CP值非常高的彩妝跟保養，幫大家省錢又可以變美。」

節目中朱珍瑤還大方介紹了自己平日的保養流程，先是前導液、化妝水、精華液、乳液、收斂水，然後兩三天上一次面膜最後再鎖水一次，而每一個東西的價格都跌破大家的眼鏡讓大家爭相詢問哪裡購買。而知名校花美女李娜也分享了自己的省錢小撇步，就是在網路上可以用比較低價的方式去購買試用包，不只攜帶方便，整個容量換算下來，也比買一罐成品要來的便宜。語庭則大方表示，其實像某知名39元商店，就可以買到非常好用的一些彩妝的基本品，女生可以從這個地方入手，可以省去非常多的開銷。

隨著保養觀念的日益普及，此一整套的保養流程已經不限性別適合所有在乎細節的朋友們，而這些對於自己身體細節的打理、照顧等，也逐漸的在許多場合中成為了他人評價自己的關鍵細節，現今保養與彩妝更是不限於女生關心，節目播出後也激起不少男性觀眾的詢問。

(中時電子報)