安德烈波伽利60大壽 睽違14年推新作父子對唱

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曾經五度來華，在樂壇擁有「上帝美聲」美譽的義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli），今年適逢六十歲大壽，在睽違14年之後終於推出全新專輯《Sì/真好》。這次專輯主題圍繞在愛與家庭，除了一次網羅樂壇群星包括aMEI、紅髮艾德、杜娃黎波、喬許等共同合作，其中最特別的，就是波伽利與兒子馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）的首度合唱。

這首父子合作的歌曲「Fall On Me照亮我」不僅一推出就打破數位點播紀錄，在YouTube平台吸引近2000萬人次點閱，同時這首歌也被選為迪士尼電影《胡桃鉗與奇幻四國》電影片尾曲。

波伽利不僅是當今樂壇最偉大的男高音之一，還是個坐擁家族葡萄酒莊的快樂釀酒人，在成為美聲天王之前，家族其實已在位於義大利托斯卡尼的葡萄莊園裡經營逾三個世代，超過130年的釀酒事業，精心釀造一瓶瓶以家族為名的酒款，如今也正式引進台灣與樂迷朋友分享。

如今新專輯中的單曲「If Only」不僅請到樂壇天后張惠妹aMEI跨國獻聲，新專輯也網羅了當今樂壇新生代的最強陣容，包括紅髮艾德Ed Sheeran、杜娃黎波Dua Lipa、喬許Josh Groban等。

波伽利表示：「我想要回到我是個在鋼琴酒吧彈唱的年輕人的回憶裡，在那之後，我錄製了許多的專輯，重新詮釋了許多歌曲，做了不同領域的演出，我對自己說「也許是時候了，該是傾注我的全力去找新歌的時候了。就像是我的歌唱事業全部重新開始一樣。」

(中時 )

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