亞洲．矽谷產業專業人才發展基地聯合成果發表會 訓後就業無縫接軌

勞動力發展署桃竹苗分署主辦的「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」職前課程培訓，26日在清大創新育成大樓舉行聯合成果發表會。（陳育賢攝）

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由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦的「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」職前課程培訓，26日在清大創新育成大樓舉行聯合成果發表會，此次共計有154位學員參加訓練，訓後就業將可無縫接軌。

此次聯合成果發表會計有近10家大數據徵才廠商參與，包括晶元光電、欣興電子、倍力科技、高登智慧醫療、睿成科技、DeNA、三陽工業、昱冠資訊與先知科技，企業們特別前來觀摩學員學習成果展現，未來將可提供結訓學員產業新知與專業建議，讓學員們更充滿信心準備迎接挑戰。

另，活動也辦理廠商與學員就業媒合活動，讓學員訓後立即就業，達成AI大數據人才培訓就業無縫接軌，就業率高達70％以上，就業平均薪資更高達45K，成果非凡，成功協助待業民眾翻轉人生。

桃竹苗分署分署長李燕玲指出，「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」以物聯網、大數據、雲端運算、智慧醫療等產業創新需求為主軸，結合相關產業對人才的培訓需求，規畫了兼顧跨領域及務實致用的學、術科課程，協助產業培育中高階專業人才。

結訓後學員不僅學得一技之長，就業薪資更高於市場行情，就業前景可期，此次委託自強基金會更成功達成專才基地作為建構創新訓練模式、培育科技專業人才的目標。

目前擔任科技公司資深工程師的結訓學員張俊宏表示，培訓過程是一連串的扎實學習，從基礎統計分析到程式語言的撰寫，最後產出專題的成果展現，除了感謝老師細心指導外，更感謝桃竹苗分署投入資源，給予有心從事AI大數據人才領域的民眾，一個學習技能、共享知識與團隊合作的求職轉職人才基地，透過專班的養成訓練，除可準備好進入職場，更可讓自已「薪情」更好。

此次的聯合成果發表會除結訓後就業創業學員回娘家進行分享之外，更有當期學員發表專題作品，並設有成果展現攤位，與現場來賓進行互動，現場十分熱烈與充滿科技氣息，未來桃竹苗分署將持續不斷地為在地產業培育人才，協助民眾就業，有需要就業服務或職業訓練的民眾，均可洽各地就業中心諮詢。

(中時 )

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