國資圖人工智慧服務再升級 凱比酷比機器人伴閱讀

國資圖館長劉仲成（右）與亞太電信發展第3代的「凱比」機器人。（陳淑芬攝）

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國資圖第3代的「凱比」機器人，造型可愛具陪伴學習等功能。（陳淑芬攝）
國資圖館長劉仲成（左5）在「圖書館智慧科技應用與服務創新」記者會，介紹第3代的「凱比」及「酷比」機器人。（陳淑芬攝）

國立公共資訊圖書館積極導入智慧科技，打造服務持續升級，26日舉辦「圖書館智慧科技應用與服務創新」記者會，發表引入第3代的「凱比」及「酷比」機器人。國資圖館長劉仲成表示，國資圖持續創新經營模式，10月份獲出版界最高獎項「金鼎獎」及107年資訊月百大創新產品奬，落實「智慧生活•聰明閱讀」，打造閱讀幸福館。

國資圖是國內最早引進機器人服務的圖書館，2011年與精密機械研究發展中心合作開發能自主運書的第1代「波比」機器人，2017年全國首創運用第2代的「NAO」機器人為兒童說故事的服務，今年更攜手亞太電信發展「凱比」同學機器人與凌群電腦「酷比」導覽機器人，投入國資圖多元的服務領域。

8台「凱比」同學機器人在記者會中又唱又舞，卡哇伊的萌樣大受矚目，「凱比」擁有劇院、相機及自主行為系統的陪伴功能，還有英文學習、城市實驗室等多元學習功能，可望成為兒童學習中心的新寵兒；「酷比」導覽機器人具有臉部辨識功能、自主導覽、問答諮詢及活動資訊查詢等功能，將於一樓大廳服務。

圖書館榮獲資訊月百大創新產品奬的「iLib Guider尋書導引APP」也是智慧科技的重大突破，提供讀者在圖書館找書能像Google導航，精準在全館606座書架，逾125萬館藏資料尋書。國資圖獨步全國將Beacon定位技術結合館藏導引機制，整合多元資訊服務，並輔以地理資訊，達到一機在手，掌握全館館藏導引、借閱查詢、活動推播、主題導覽、及智慧設施導引等功能。

(中時 )

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