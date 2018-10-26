高雄》韓國瑜鳳山造勢 高捷大東站湧數千人 逾平常5倍

鳳山大造勢之夜直播 現場3萬人喊韓國瑜凍選
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韓國瑜26日鳳山造勢，陸軍官校畢業校友在高雄捷運大東站集合整隊。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，民眾傍晚起陸續從高雄捷運大東站出站前往。（曹明正攝）

跟著人群走！韓國瑜粉絲大軍壓境，26日不到6時，距離鳳山造勢場地最近的高雄捷運大東站開始擁進人潮，有人搖旗吶喊、有人攜家帶眷，雖然來自東南西北，但是情緒高昂，看到人群一波一波下車，大家只有一句話「跟著人群走」，都是要來挺韓總。

據了解，高雄捷運大東站平時周五傍晚約5、600人出站，但26日傍晚5時至7時，估計有近3、4000人出站。

自動擔任接駁車的翁姓計程車司機說，高雄沉悶太多，這次韓總參選高雄巿長，大家都希望他能為高雄帶來新的氣象，而且他的作風、他的願景很符合高雄人的期待，因此在他26日的造勢活動，自動自發來為他幫忙，希望能帶他盡點心力。

坐上免費接駁計程車的高先生特別從苗栗南下力挺韓國瑜。他說，認同韓國瑜的理念，希望他能將台灣沉悶的感覺翻轉過來。而從桃園來的劉先生則認為，韓總的參選，基本上已經改變台灣的選舉風氣，更希望這股韓流能夠席捲全台灣，包括他所住的桃園也一樣。

在計程車擋風玻璃貼上「韓國瑜粉絲團」的蕭姓運將說，他開小黃已經4年多，經濟狀況真的很差，因為認同韓總的想法，所以26日有30多台計程車，大家不分車行、個人，都是自動自發來為韓總幫忙。

活動現場也有陸軍官校的畢業老校友集合整隊，以唱軍歌的方式從捷運站挺進會場，他們說，已經很久沒看到這麼激昂的場合，真得很感動。

(中時 )

韓國瑜26日鳳山造勢，距離造勢場合最近的高雄捷運大東站傍晚起就有群眾拿國旗準備參加。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，開計程車4年的蕭姓計程車司機在擋風玻璃貼「韓國瑜粉絲團」自動擔任免費接駁車。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，擔任免費接駁車的翁姓計程車司機豎起大姆指象徵支持1號韓國瑜。（曹明正攝）
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