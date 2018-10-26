《只有大海知道》出席東京影展開幕 鍾家駿累癱狂睡11小時

鍾家駿喜歡看《灌籃高手》漫畫，首度到日本就來鐮倉朝聖經典場景。（海鵬提供）

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鍾家駿主動餵李鳳英吃冰。（海鵬提供）

以國片《只有大海知道》獲金馬獎提名的童星鍾家駿，25日參加東京影展開幕活動，過程整整7個小時沒有休息，一回到飯店就累癱在床上，倒頭狂睡11個鐘頭才清醒。正在準備考高中的他，請假參加東京影展，原以為是出國度假，今天一起床卻直呼「原來跑影展比上學還累」，片中飾演阿嬤的蘭嶼素人演員李鳳英也在一旁打趣回應：「是比種芋頭還累！」

第一次來到日本的鍾家駿，出發前就許願想朝聖《灌籃高手》的經典場景，因此導演崔永徽今天帶著劇組來到該作故事原型的鐮倉市，讓鍾家駿能一圓夢想。身為漫畫鐵粉的他果然一出站就認出多處場景，心情相當興奮，還開心地跳起來跟車站合照。兩人也在車站旁邊買了綠茶冰淇淋，孝順的鍾家駿主動餵李鳳英吃冰，開玩笑說「換我來養阿嬤了！」，兩人在戲裡戲外都有著動人的祖孫情，令人備感暖心。

首度演出電影的李鳳英今年已63歲，平常在蘭嶼種植芋頭，難得有機會隨《只有大海知道》來到東京，讓她實現父母親畢生願望。她表示父母從小受日本教育，從小希望能到東京卻未能實現，因父親過世多年，今天又正好是她83歲的母親生日，沒能像以往陪在媽媽身邊，所以她要幫媽媽挑把梳子作為禮物。《只有大海知道》劇組今晚將回東京出席今晚的國際首映會，並與現場數百名觀眾分享拍攝心得。

(中時 )

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