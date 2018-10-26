美俄中戰機數量大盤點 中國殲-20已裝備25架

2018年10月26日 19:34 中時電子報 盧伯華

中國殲-20隱形戰鬥機自服役以來一直受到外界的關注，包括台灣在內的國防安全人員對於中國首架第5代隱形戰機服役狀況有各種不同的猜測。美國媒體近日對中美俄現有第4代和第5代戰鬥機數量進行後盤點認為，中國的殲-20目前裝備大約25架，而美國2018年一年就接收了70架F-35，目前已經裝備大約450架5代戰機，相對於中俄，美國的戰機數量和品質仍然具有較大優勢。

美國《大未來》(Nextbigfuture)網站指出，美國在2017年獲得了約50架F-35和26架F/A-18超級大黃蜂。今年美國將接收70架F-35，以及大約14架F/A-18。也就是說，美國每年能夠得到約75到85架戰鬥機。

這篇題為《美、中、俄軍用噴氣機產量和2030年預估》的文章稱，2017年和2018年，美國獲得的軍用飛機包括有15架KC-46A加油機、5架E-2D「先進鷹眼」空中預警機、24架P-8A反潛機（2017年得到17架，2018年為7架）、28架C-130J運輸機（2017年和2018年分別裝備了19架和9架）。整體而言，美國每年大約接收130架軍用飛機，但不包括直升機。

美國洛馬公司到今年年中已生產出310架F-35，大約有1/3供應給盟邦使用。（圖／洛馬公司）

報導說，到2018年年中為止，洛克希德公司已經交付了310架F-35，在達到去年預定接收的66架目標後，2018年將交付91架。亦即，出廠其中近三分之一的F-35是交給美國的盟邦。

在俄羅斯部份，2017年共接收了約43架戰鬥機，包括16架蘇-34、10架蘇-35和17架蘇-30SM，其他軍用飛機約接收了14架。

文章稱，俄羅斯軍機製造商米格(MiG)、蘇愷(Sukoi)和其他承包商製造了大約80架戰機，但他們兩家公司每年的產能約130架，其中部份戰機也供出口。

中國大陸北方公司官方網站指出，2017年中共解放軍接收了約100架軍機，其中約三分之二是戰鬥機。

文章稱，中國正在擴建工廠與生產線，用以製造新的殲-31和殲-20隱形戰機。未來中國會持續增加戰鬥機產量，如同它的軍事預算每年增長5-10%。按此幅度，中國的軍事預算將在2030年增加一倍，因此會可能在2025年左右趕上美國的戰機的產量。

在機種方面，中國可能會在2030年左右轉向主要生產隱形戰機。現在生產才剛開始，產量非常不確定，而且中國也一向不公佈生產計劃。

報導指出，中國目前有大約700架4代戰機和大約25架5代戰機。2025年，中國可能擁有1100架4代戰機和約60-120架5代戰機。到2030年，中國可能擁有1200-1600架4代戰機和200-500架5代戰機。目前中國5代戰機只有一款殲-20。

美國目前有大約450架5代戰機（F-22和F-35）。另外，美國空軍擁有大約1500架F-16和F-15，海軍有大約800架F-18，海軍陸戰隊有大約260架F/A-18。美國將在2025年擁有大約1000架5代戰鬥機，到2030年將擁有大約1500架5代戰機。2030年俄羅斯可能擁有大約1000-1200架4代戰機。文章未估算俄羅斯2030年的5代戰機數量。

圖為洛馬公司的F-35生產線，目前已有數百架訂單排隊生產。（圖／洛馬公司）

先前傳出的消息稱，目前殲-20有3條生產線，每條生產線年產12架，其中2條用俄製發動機，一條線用國產太行發動機。3條生產線每月最多可生產3架殲-20，年產量為36架。不過，西方軍事分析家大都認為，這個數據可能過於樂觀，尤其是國產太行發動機這條生產線，還有很多困難要克服，恐怕產量難以達到預期。

(中時電子報)