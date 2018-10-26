《賣場華爾滋》金馬影展搶先映 導演湯瑪士斯圖伯將來台

新生代影帝法蘭茲羅戈斯基（左）與桑德拉惠勒攜手演出。（前景提供）

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潘鈺楨
湯瑪士斯圖伯。（前景提供）

今年於柏林影展獲得最高榮譽金熊獎提名、並勇奪人道精神獎與柏林藝術戲院聯盟獎的《賣場華爾滋》（In the Aisles）即將於金馬影展搶先展映，由《顛父人生》影后桑德拉惠勒（Sandra Hüller）與新科德國電影獎影帝法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）攜手主演，今日公布導演湯瑪士斯圖伯（Thomas Stuber）即將受邀來台宣傳，將於影展期間11/15、11/17兩場放映與台灣影迷近距離進行映後座談。

湯瑪士斯圖伯是近年備受矚目的新銳導演，前作《心靈重擊》（A Heave Heart）勇奪德國電影獎傑出劇情片殊榮，更獲媒體形容為「下一個電影大師阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）」。這次他將同名短篇故事改寫成劇本，並早在連片都還沒開拍時，就一舉獲得德國劇本獎最佳劇本肯定。

電影描寫一家現代大型賣場中，一名木訥的新進男員工悄悄愛上女同事，卻因各自不堪的背景而裹足不前，一段揪心秘戀就此開始。為了呈現出最真實的場景，劇組進駐大賣場拍攝，斯圖伯透露，為了不打擾日常營運，劇組只得晝伏夜出，整整25天都在半夜拍攝，儘管疲憊不堪，卻捕捉到片中擔任大夜班倉務員男主角的真實日常，而男女主角在夜裡相依偎的浪漫場景，更讓人眼睛為之一亮。

故事設定在柏林圍牆倒下後數年，儘管東西德早已統一，前東德地區的經濟卻仍遠遠落後，去工業化的政策也讓許多工人的生活面臨極大改變，斯圖伯表示，希望透過本片說出「被留下的人」的故事。特別的是，擔綱主演的重量級影后桑德拉惠勒與擔任男配角的彼得庫爾特（Peter Kurth）都出身於東德，兩人都親身經歷了片中描繪的社會狀況。桑德拉惠勒感性指出，劇本設計散發著對底層人物的深情，溫暖描繪幾乎散發童話故事般的光芒。

一心想脫離不堪過去的克里斯汀開始了在大賣場的工作，他用工作服掩蓋身上的刺青，在貨品架與堆高機之間開啟新生活。沉默寡言的他得到嶄新友誼，漸漸融入這個大家庭，更對甜品區的神秘女同事瑪莉安產生了愛慕情愫。儘管瑪莉安已是有夫之婦，兩人仍越走越近，當愛情逐漸將縱橫的賣場走道昇華成天堂樂園，瑪莉安卻在某一天無聲無息地消失。

一鏡到底傑作《維多莉亞》新生代影帝法蘭茲羅戈斯基、《顛父人生》影后桑德拉惠勒攜手演出，冷調幽默內蘊浪漫情懷，深情演繹現代人的寂寞心緒，獲得德國電影獎影帝、柏林影展人道精神獎、德國劇本獎最佳劇本肯定。《賣場華爾滋》將於11月23日在台上映。

(中時 )

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