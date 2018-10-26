老蕭頻討錢猛K歌 竟遭強制帶離！

2018年10月26日 19:42 中時 尤嬿妮

老蕭日前拍廣告歌MV。（OPPO提供）

蕭敬騰（老蕭）日前為代言的手機品牌拍廣告歌MV，場景借來近期廣受歡迎的電話亭KTV，老蕭一看到立刻搶著體驗，不僅挑戰網路爆紅歌曲〈學貓叫〉，為了多唱幾首，老蕭還一直向工作人員耍賴撒嬌討零錢，童心未泯模樣讓MV導演好氣又好笑，礙於時間有限，最後只能將歌王強制帶離；老蕭笑說：「第一次有機會體驗這麼好玩的東西，又跟音樂有關，我就是愛嘛，沒辦法。」

MV拍攝當天老蕭心情好、玩性大發，不停施展各種「耍賴」功力讓現場笑聲不斷；正當工作團隊準備開拍，老蕭故作認真模樣表示自己是完美主義者，為了這次拍攝事前特別準備道具，沒想到答案揭曉，老蕭說的道具竟只是一道「空氣牆」，逗得大伙兒哭笑不得，反虧老蕭：「原來是國王的牆壁啊！核心很穩，平衡感很好喔。」

老蕭為手機產品打造的主題曲〈耍light〉，取自「耍賴」諧音，鼓勵大家生活忙碌之餘，別忘了常保赤子之心；該曲從概念發想、音樂創作到歌曲錄製全由老蕭一手包辦，並邀「獅子合唱團」團員鄒強共同操刀創作，兩人都很享受這次合作經驗，「〈耍light〉是我們很喜歡的作品，因為搖滾一直都是最愛，希望生活壓力很大的現代人也要學著放鬆，偶爾耍賴一下去做會讓自己快樂的事情」。

(中時 )