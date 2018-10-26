鐵路事故 慈濟逾千人次跨縣市關懷

2018年10月26日 20:02 中時 廖德修

慈濟志工在不影響救災工作進行，不斷提供熱食及協助安撫受驚嚇乘客。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師與慈濟志工在後送醫院關懷傷者，安慰驚惶的心。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師在回花蓮途中得知發生此事故，當晚留在宜蘭進行關懷。驟失親人的家屬問靜思精舍法師「我可以抱抱嗎？」。（圖／慈濟基金會提供）

15位罹難者大體陸續送至台東市立殯儀館，台東市長張國洲、台東火車站站長楊舜安，以及台東縣政府、台東市公所、慈濟基金會、耶穌愛你等全程陪伴家屬迎靈，以各自的宗教信仰方式告慰亡者。（圖／慈濟基金會提供）

握住家屬的手，是宜蘭、台東的慈濟志工的愛接力關懷。10月24日2位宜蘭慈濟志工搭火車到台東關懷陪伴過的罹難者家屬，當家屬看到熟悉的宜蘭慈濟志工與台東慈濟志工一起出現，感動地落淚。（圖／慈濟基金會提供）

「1021鐵路事故」發生到26日，超過1千人次慈濟志工投入關懷，慈濟志工的關懷從宜蘭綿延至相關縣市，慈濟志工在台東市立殯儀館設立服務站、關懷罹難者家屬與親友，慈濟志工愛接力，迄今仍持續在部分縣市的後送醫院關懷傷者，在殯儀館陪伴著家屬度過悲傷時刻。

「1021鐵路事故」發生後約半小時，宜蘭慈濟志工立即抵達新馬車站展開「第二線範圍關懷」，北北基縣市的慈濟志工在當晚趕到宜蘭投入關懷，部分縣市慈濟志工也前往罹難者家中關懷家屬，10月22日起至10月25日傍晚，15位罹難者大體陸續送至台東市立殯儀館，宜蘭慈濟志工在宜蘭縣立殯儀館陪伴家屬送靈，台東慈濟志工在台東市立殯儀館陪伴家屬與親友迎靈。

驟失親人的家屬儘管悲痛，仍陸續表達感謝在宜蘭接收許多團體的幫忙，在台東也對於協助人員表達謝意。在台東市立殯儀館，慈濟在聯合公祭前每日供應茶水、點心、素食便當、陪伴家屬、帶動午間祈禱。部分罹難者是台東慈濟志工的村民、甚至是同學、鄰居，慈濟志工對家屬與親友的關懷陪伴，無聲的互動勝過千言萬語。

台鐵普悠瑪號在10月21日下午16點48分於宜蘭新馬車站發生翻車不幸事件，宜蘭慈濟志工在17點20分即抵達現場、啟動關懷機制，慈濟志工除在第一時間抵達新馬車站失事現場，接受現場救災單位「排定災難現場第二線範圍內關懷」的協調後，也立即進行熱食及救災物品準備，並經過協調後，獲同意於新馬車站設立關懷與物資供應的服務中心。

慈濟志工在不影響救災工作之進行中，不斷提供熱食及協助安撫受驚嚇乘客。慈濟志工關懷的「第二線範圍」在「失事軌道對面側」，即「北上的鐵道」附近，與發生事故的「南下的鐵道」中間隔一個月台及中隔北上與南下鐵軌的距離(約50到60公尺) ，是救災單位允許且提供志工與媒體可以進出的「第二線管制區」，並非救災第一線的管制區域。

救災單位從10月21日17點多展開救災到19點29分21秒，宜蘭代理縣長陳金德接受媒體採訪時提到八節車廂已確認整個都救出來了！在代理縣長宣布所有乘客搶救勤務結束後的10分鐘，即19點39分00秒，救難人員開始搬運大體，慈濟志工此時合掌，並陸續聽到助念佛號聲。

宜蘭慈濟志工連日投入陪伴罹難者家屬、受傷乘客外，迄今仍在醫院關懷，10月24日2位宜蘭慈濟志工搭火車到台東關懷陪伴過的罹難者家屬，當家屬看到熟悉的宜蘭慈濟志工與台東慈濟志工一起出現，感動地落淚。

慈濟志工大都來自平凡家庭，只因有著「人傷我痛、人苦我悲」的一念心，這群藍天白雲慈濟志工帶著一份關懷、用心陪伴、協助提供熱食、物資等救災後勤支援，和所有在此事件投入關心、物資的人一樣，只是單純一念心，一念希望讓救災人員有充足體力、讓受災者安心、讓亡者靈安，這是一股「安心的力量」，更是人與人之間的「正向能量」。

(中時 )