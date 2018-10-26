187INC新歌搞18禁 「吹喇叭」畫面大放送

2018年10月26日 20:01 中時 蔡琛儀

新歌有口交畫面。

混血兒娛樂旗下饒舌團體「187INC」26日推出最新單曲〈騰雲駕霧〉，187INC去年和巨乳級AV女優合作，將「愛情動作片」結合嘻哈歌曲，這次新歌MV雖是以卡通方式呈現，仍少不了18禁畫面，創作題材落實「食色性也」，甚至有「吹喇叭」的情節，文豪笑說：「這個是情侶交往中必備禮儀，吃是基本的禮貌，這是一種偉大的奉獻行為，要付出才會有所收穫」。

彫柏身為MV編劇，解釋：「藏了相當多西海岸的元素在內，加入卡通畫風、當然也包含了幫派曲風必備的腥羶色成分！身為這次的編劇，我是相當滿意。」被問到未來是否會再跟日本AV女優合作？強尼霸氣回應：「未來一定是會再有更屌的合作，畢竟我們建立了187INC的AV品牌，希望可以結集100Ｐ女優一同合作，讓大家視覺和聽覺都有頂級的享受。」

他們這次也邀來日本饒舌歌手D.O、來自美國洛杉磯墨裔幫派饒舌指標OG Spanky loco合作，彫柏開心說：「兩位都是青少年時期的偶像，現在能合作非常感動，算是實踐自己心中的嘻哈計畫，相信這次能幫助台灣嘻哈能更多元並更國際化！」MV則由旅美藝術家蔡祥煌創作而成，以「台式卡通」方式結合嘻哈元素，耗時超過2個月才完成，動畫呈現成人式詼諧，延續他們總是挑戰禁忌用歌曲來觀察成人世界。

(中時 )