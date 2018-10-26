台籍慣竊騙走陸客手機 金門警方2小時內破案

2018年10月26日 20:04 中時 李金生

台籍王姓慣竊昨在小金門偷廟宇供品變賣，今（26）日又在大金門騙取陸客的高價手機，警方獲報後在2小時內逮捕到案，高效率贏得陸客好評，晚上親自到金城派出所致謝。

金城分局金城派出所警員黃柏翰、周逸新2人執勤時，接獲大陸林姓遊客報案求助，對方又急又氣指稱，他在金城中興路邊走邊打電話，正為一直打不通傷腦筋時，一個不知名的中年男子主動接近，表示他的IPHONE手機要更換台灣門號sim卡，否則永遠打不通，還說可以帶他去電信行辦理。

林姓陸客說，他當時只覺得這名男子熱心助人，很有一些人情味，就將手機交給他，沒想到對方趁他一個不留神，拿著手機一溜煙跑掉。

由於手機內有許多生意伙伴和親友的通話資料，讓林姓陸客急如熱鍋上螞蟻。黃、周2員據報立即出馬追人，不到2小時就在金城鎮民權路上，將正在閒晃的王姓慣竊逮捕，一問坦承上情不諱。

警方指出，台籍王嫌來到金門，整天遊手好閒，沒有固定工作，已有多次竊取民眾物品紀錄，早就被列為加強查察目標，昨（25）日在小金門也偷竊寺廟內供品，包括4箱半礦泉水、鞭炮和打火機，欲拿到雜貨店變賣，結果被警方與民眾圍捕。

警方今將他依刑法詐欺、侵占等罪嫌移送金門地方檢察署偵辦，並建議聲請預防性羈押。

林姓陸客對金門「公安」高效率辦案讚不絕口，今晚特地從入住的沙美旅館，搭車趕到金城派出所致謝。金城分局局長郝心誠肯定同仁努力，也將給予公開表揚。

(中時 )