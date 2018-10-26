2018澎湖遠航馬拉松選手之夜明晚登場

遠航澎湖馬拉松選手之夜海報。圖：遠航提供

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機師空服運動風，圖左起為遠航路跑活動的代言機師黃銘及空服員張倫平。圖：遠航提供
地勤人員邱祥瑋與去年挑戰組（10k）獲得第二名的張倫平。圖：遠航提供
已搭好舞台迎接明晚盛會。圖：遠航提供

「2018澎湖遠航馬拉松」路跑活動邁入第四屆，明（27）晚的選手之夜很不一樣，結合縣府「2018海島嘉年華」煙火秀及澎管處「澎湖國際海灣燈光節」燈光秀，再加上美麗的遠航空服員熱力舞蹈，歡迎「2018遠航馬拉松」海內外選手到澎湖體驗最熱情的海島文化，一起體驗世界最美麗海灣的海島魅力。

選手之夜預計明晚6點30分於觀音亭舉行，由性感女神安苡愛與帥氣小生Eason雙主持，表演節目多樣且豐富，有在地知名的好娛樂舞蹈的青少年街舞，世界調酒冠軍Mr.ZOO達人秀，青春無敵新生代歌手陳予新及徐凱希帶來的流行歌曲，帥氣偶像歌手田亞霍勁歌熱舞。

更特別的是今年結合縣府及澎管處活動，除了體驗西瀛虹橋燈光秀與絕美海神祭光影劇，以及觀音亭園區裡的跑動水母、土星環、連動環、魔術螺旋環、等星光互動樂園，還可欣賞長達600秒的鼓舞煙火秀。

澎湖遠航馬拉松選手之夜除每年吸睛度最高的空服員熱力舞蹈外，延續往例最受選手及鄉親歡迎的參賽選手抽好禮及登機證回娘家活動也再度登場，參賽選手別忘了至選手之夜現場投入抽獎券就有機會獲得高雄樺舍住宿券、國內線來回機票與國際線來回機票等大獎。

另外只要持本年度7至10月之登機證至晚會現場，這次不用抽即可兌換日本進口KaliFores KS不沾手果醬包一份(限量500份送完為止)，讓遠道而來的跑者們可以滿載而歸!

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遠東航空誠摯邀請所有參賽選手及澎湖鄉親一同參與「遠航馬拉松選手之夜」，感受澎湖海島的熱情，留下一個美好難忘的回憶。

(工商 )

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