華西街4老店再造　網紅、部落客組團「開箱」

華西街夜市26日舉辦「華西街cooking house！老字號的美味故事與私房指南」活動。（北市市場處提供）

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「華西街料理教室」由攤商老闆親自分享私房料理筆記。（北市市場處提供）

聽華西街說故事！台北市場處推動華西街夜市活化計畫，今年首度選定源芳刈包、清泉號、北海道新鮮魷魚、勇伯米苔目等4店家進行改造，26日舉行「 華西街cooking house！」活動，透過實地導覽，一窺艋舺的豐富的人文歷史，也搶先「開箱」老店改造後的新面貌。

華西街夜市26日舉辦「華西街cooking house！老字號的美味故事與私房指南」，活動由華西街商圈區協會理事長林俊廷親自導覽，講解當地的蛇湯店、賣膏藥、女性服務業等歷史，並品嚐大鐤肉羹及華西街珍果等老字號美食，北市市場處攤販科長楊忠誠也出席共襄盛舉。

導覽行程也首度推出「華西街料理教室」，由攤商老闆親自分享傳統小吃背後的美味故事與私房料理筆記，與會部落客也親自DIY下廚體驗，直呼「超有趣！」

除了推動深度導覽外，市場處今年也與老字號店家合作進行活化計畫，首波包含源芳刈包、清泉號、北海道新鮮魷魚、勇伯米苔目等，改造強調不失原味，為傳統店家賦予不同風貌，期盼同步提升商圈軟、硬體實力帶動商圈人潮，此次先邀請網紅、部落客搶先體驗，未來也預計開放更多民眾參與。

市場處表示，11月1日起至11月30日止，民眾憑華西街夜市攤販消費發票或免用統一發票收據，可至服務台(桂林路及華西街口)領取吊飾1個，限量1000個。另適逢農曆10月23日青山王聖誕，華西街夜市自治會將於11月27、28、29日發送限量平安餅，邀請民眾一起邊吃邊玩保平安！

(中時 )

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