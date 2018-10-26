兩腿開開做自己！孟耿如將「這件事」視為人生大事

孟耿如腿開開拍寫真。（愛貝克思提供）

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孟耿如拍攝專輯封面。（愛貝克思提供）
孟耿如拍攝專輯封面。（愛貝克思提供）
孟耿如拍攝專輯封面。（愛貝克思提供）
孟耿如拍攝專輯封面。（愛貝克思提供）

孟耿如將於11月2日推出個人首張迷你專輯《#不可愛》，專輯封面請到合作多次廣告的攝影大師蘇益良掌鏡，金曲設計大師方序中擔任形象統籌，孟耿如開心生平首次拍照可以徹底做自己，不需要角色扮演而盡情展露其有別於銀幕形象的樣貌，甚至越玩越開心，還完成出道以來心目中的小小渴望，學歐洲名模劈腿開開拍照！

正式成為影視歌三棲女星，出專輯對孟耿如而言意義特殊，因發片讓演員出身的她「不是詮釋角色，而是盡情做自己」，孟耿如說：「這是我人生中的大事，從拍攝封面就感覺很爽，因為以前不管是演戲、拍雜誌，都得照著主題框框走，但這次拍自己專輯的唱片封套，公司就讓我完全自我發揮，好開心！」又說：「可以讓我拍一些平常不能做的姿勢和感覺，說直接點，就是孟耿如自己的味道！」

孟耿如形容自己骨子裡住著調皮的小男孩，「跟我電視上的樣子很不一樣，而且，我喜歡自己越man越好！」她開心封套中自己很man的坐姿、腳很開的姿勢，都是她平常的樣子。在工作日常，不時有人會跳出來矯正，但那個人不是男友黃子佼，而是經紀人，「會提醒我這樣坐不好看，無奈只好又開啟Lady模式」。

(中時 )

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