毒駕自撞棄車逃逸 車上遺留槍枝露餡

2018年10月26日 20:47 中時 李其樺

台南市53歲劉姓男子因毒品案遭警方通緝，日前劉男吸食毒品後，駕車搭載女友要投宿旅館，卻因劉男神智不清，車子自撞民宅圍籬後，隨即帶著女友棄車逃逸，卻因此留下鐵證，警方掌握劉嫌行蹤，昨（25）日將他和女友逮捕歸案。

新化區太平街23日晚間發生黑色自小客車自撞車禍，車子撞入民宅圍籬且被鐵絲網圍欄卡住動彈不得，警方到場發現，肇事駕駛已經棄車逃逸，在車上發現塑膠袋包著改造槍枝1枝、彈匣2個及子彈21發。

警方透過科學刑事鑑識採得汽車車內指紋，比對出指紋身分為劉姓男子，而劉嫌為警方列管毒品人口，為儘速查緝劉嫌，新化分局與麻豆分局合作共組專案小組積極布線蒐證。

警方調查，劉嫌因毒品案遭通緝，習慣以高級汽車旅館做為掩護毒品交易場所，毒品交易活動遍及麻豆、新化、永康及仁德；且劉嫌為逃避毒品交易時被黑吃黑，平日擁槍自重，且為避免警察查緝經常更換行動電話、交通工具及交易地點，行踪隱密狡詐，經常成功閃躲警方查捕。

警方專案小組昨（25）晚11時獲報，劉嫌住宿仁德區某間汽車旅館，於是當晚執行攻堅行動，一舉將劉嫌及39歲盧姓女友（有多項毒品前科）逮捕歸案，並從房內搜出海洛因16.9公克、現金21萬元、電子磅秤、行動電話5支、吸食器等證物。

劉嫌到案後坦承當天吸毒後駕駛車子要和女友投宿旅館，卻因為神智不清肇禍，事發後擔心毒品通緝身分曝光才逃逸。警方訊後依違反毒品防制條例將劉嫌和盧姓女友移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )