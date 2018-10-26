MLB》火球右投怎麼用？紅襪教頭賣關子

火球右投艾沃迪先發、後援兩相宜，成為紅襪調度活棋。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

賽揚獎右投普萊斯（David Price）扛起世界大賽第2戰，但紅襪能夠先搶兩勝，火球右投艾沃迪（Nathan Eovaldi）兩度完美中繼堪稱關鍵。可以飆出100.3哩速球的艾沃迪，還可能擔綱第4戰先發，這枚活棋究竟要怎麼用？連紅襪教頭柯拉（Alex Cora）都說「莫宰羊」。

轉戰洛城 道奇三大左打拳頭硬了！

紅襪G2致勝功臣 馬丁尼茲G3恐缺戰

「就像我一直說的，計畫每天都在變。如果我們覺得用他們有機會關門，就會用。」柯拉說，目前的規畫是波塞洛（Rick Porcello）投G3，艾沃迪也許是G4，「但若我們有機會搶下3連勝，讓艾沃迪投第8局，再交給金柏若（Craig Kimbrel）關門，我們就會這樣做，第4戰的安排就再說。」

艾沃迪為何這麼重要？牛棚原本是紅襪的罩門，先發、後援兩相宜的艾沃迪卻適時補上。他在世界大賽前兩戰都守住第8局，首戰用16球完成任務，G2更只用13球，其中8顆速球的時速都在99哩以上，最快達100.3哩。

如果艾沃迪真的在G3用掉，G4紅襪要派誰先發？左投E.羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）可能是個選項，他在今年例賽先發23場，繳出12勝4敗、自責分率3.79的成績單，但他上次先發已是9月20日。

即使用羅瑞格茲先發，局數也可能撐不久，牛棚車輪戰是選項之一，但隔天就是G5，燒光牛棚的風險太高。至於要否讓王牌左投賽爾（Chris Sale）休3天就扛G4，考量到他下半季肩傷與美聯冠軍賽期間腹痛等狀況，可能性似乎不高，不過柯拉在這個季後賽迭有驚人調度，誰知道呢？

或許正因為紅襪先取得2勝0敗的優勢，讓柯拉更為享受這種每天動態調整、視情況做決策的快感。

「這正是季後賽的美麗之處，」柯拉說：「對比162場例行賽，你的工作是照顧好所有球員，給他們時間休息，現在卻是猛踩油門，兵來將擋、水來土掩，而艾沃迪真的替我們做出非常棒的貢獻。」

(中時電子報)

中職》廖健富擅轟統一獅 洪總：… 中職》克恩三世扛G1先發 鎖定獅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。