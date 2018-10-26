MLB》火球右投怎麼用？紅襪教頭賣關子

2018年10月26日 20:22 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

賽揚獎右投普萊斯（David Price）扛起世界大賽第2戰，但紅襪能夠先搶兩勝，火球右投艾沃迪（Nathan Eovaldi）兩度完美中繼堪稱關鍵。可以飆出100.3哩速球的艾沃迪，還可能擔綱第4戰先發，這枚活棋究竟要怎麼用？連紅襪教頭柯拉（Alex Cora）都說「莫宰羊」。

「就像我一直說的，計畫每天都在變。如果我們覺得用他們有機會關門，就會用。」柯拉說，目前的規畫是波塞洛（Rick Porcello）投G3，艾沃迪也許是G4，「但若我們有機會搶下3連勝，讓艾沃迪投第8局，再交給金柏若（Craig Kimbrel）關門，我們就會這樣做，第4戰的安排就再說。」

艾沃迪為何這麼重要？牛棚原本是紅襪的罩門，先發、後援兩相宜的艾沃迪卻適時補上。他在世界大賽前兩戰都守住第8局，首戰用16球完成任務，G2更只用13球，其中8顆速球的時速都在99哩以上，最快達100.3哩。

如果艾沃迪真的在G3用掉，G4紅襪要派誰先發？左投E.羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）可能是個選項，他在今年例賽先發23場，繳出12勝4敗、自責分率3.79的成績單，但他上次先發已是9月20日。

即使用羅瑞格茲先發，局數也可能撐不久，牛棚車輪戰是選項之一，但隔天就是G5，燒光牛棚的風險太高。至於要否讓王牌左投賽爾（Chris Sale）休3天就扛G4，考量到他下半季肩傷與美聯冠軍賽期間腹痛等狀況，可能性似乎不高，不過柯拉在這個季後賽迭有驚人調度，誰知道呢？

或許正因為紅襪先取得2勝0敗的優勢，讓柯拉更為享受這種每天動態調整、視情況做決策的快感。

「這正是季後賽的美麗之處，」柯拉說：「對比162場例行賽，你的工作是照顧好所有球員，給他們時間休息，現在卻是猛踩油門，兵來將擋、水來土掩，而艾沃迪真的替我們做出非常棒的貢獻。」

(中時電子報)