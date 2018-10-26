韓國瑜淚崩！鳳山造勢擠爆4萬人 大姊頭王蘭激動PO文

2018年10月26日 20:26 中時電子報 吳玫穎

女星王蘭感動PO文。(取自王蘭臉書)

韓國瑜鳳山造勢場空拍景象。(取自中時電子報直播)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今(26日)在鳳山舉行造勢晚會，當地民眾熱情支持，晚會開始前就吸引3萬民眾擠爆會場，「韓」流魅力超驚人！前竹聯幫虎鳳隊長、女星王蘭也感動在臉書PO文，「沒有遊覽車、沒有便當、沒有走路工.....有滿滿超過三萬人以上這是台灣失落已久、要找回的精神！」

韓國瑜一步一腳印，走遍高雄各地，深入民心，從沒有資源到今晚鳳山造勢場擠進超過3萬民眾熱情支持，直播觀看人數不斷增加，更被網友發現韓國瑜上台時眼泛淚光，「努力了這麼久 這就是成果 掉眼淚也值得」、「真的哭了耶」。

王蘭也在臉書感動PO文，「沒有遊覽車、沒有便當、沒有走路工.....有滿滿超過三萬人以上，這是台灣失落已久、要找回的精神！這一刻我與大多數民眾一樣，重拾對這塊土地的信心！加油！！！」呼籲大家一起用選票改變未來、改變台灣。

韓國瑜鳳山造勢場獲得空前大成功，也打臉先前外界所說他只有強大空軍的說法，PTT網友也驚呼「哇靠 空拍有點猛」、「韓真的很有以前dpp的草根性 現在dpp已經沒這精神了」、「這是跨年晚會」、「這根本海軍陸戰隊搶灘完全壓制了」。

(中時電子報)