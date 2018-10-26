中學教師外遇嫩妹 涉謀殺案遭妻趕出家門

2018年10月26日 20:33 中時 潘鈺楨

《劫局》在加拿大上映深受觀眾及影評喜愛。（原創娛樂提供）

懸疑驚悚電影《劫局》，探討人性的「信任」與「懷疑」，刻畫一位已婚有小孩的中學教師大衛，利用出差的機會，在國外發展婚外情。他的妻子茱莉對這段外遇並不知情，直到大衛被控殺害一位女性珠寶商，親友接受警方問訊調查，才從警方口裡得知自己外表看似敦厚愛妻的老公，竟然愛上22歲波蘭嫩妹。大衛腳踏兩條船多年，為嫩妹小三買衣服、找地方住、裝修房子，有別於台灣婚姻中女性忍讓老公外遇，《劫局》劇情安排妻子狠狠甩掉老公、將他趕出家門，冷眼看待丈夫接受調查、捲入一場難以逆轉的人生劫數。電影拋出的議題，有道德瑕疵的外遇男，究竟會不會犯罪殺人？

《劫局》日前在加拿大上映，深受觀眾及影評喜愛。《新聞報》（La Presse）專文影評評論，稱讚主角法布里奇奧羅吉演技精湛，把懸疑片詮釋得幾近完美，《劫局》對人性心理有極深刻的探討，在這個越發難以彼此信任的年代，網路、社會充斥著偏見及兩極化的想法，每個人充當判官不容許他人犯錯，習慣在「善」與「惡」中做選擇。

演員法布里奇奧羅吉與達頓兄弟合作過多部電影，包含《美麗蘿賽塔》、《孩子》、《沉默的羅娜》、《騎單車的男孩》、《沒有名字的女孩》、《兩天一夜》等。他多才多藝，除了電影、舞台劇演出之外，也是主持人與編劇，2015年獲頒比利時奧斯卡瑪格麗特電影獎「最佳男主角獎」。飾演妻子茱莉的是娜塔莎荷妮葉，她是比利時第一位獲得凱薩獎影后的女演員，同時也是坎城影展影后；片中飾演律師的則是克里斯托夫帕歐，最受影迷喜愛的電影作品是2013年榮獲坎城影展一種注目單元最佳導演獎的《湖畔春光》。 電影11月16日在台上映。

(中時 )