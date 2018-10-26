雄中學長返校引發暴動！陳其邁勉學弟好好享受青春

2018年10月26日 20:45 中時 李義

民進黨高雄市長候選人陳其邁，26日上午以校友身份應邀出席雄中運動會，致詞時絕口不提選舉，而是勉勵學弟們，好好把握雄中3年的青春，未來會跟他一樣，回憶雄中的每一天。

畢業於雄中的陳其邁，接受媒體群採訪時，背後不斷傳來雄中學弟們瘋狂歡呼的熱情聲浪。媒體問及對雄中的回憶，陳其邁立即想到的，竟是被教官罰站的往事。

陳其邁說，以前住新興區，都是騎腳踏車從南台路騎過來。高三準備聯考，所以有時會比較晚進來，現在站的地方（受訪地點），就是以前常被教官罰站的地方。所以每次站在校門這邊，就會想到教官在值日室，叫某某同學過來罰站，升完旗後才叫你回去上課。

踏進滿佈創意旗幟的校園，大批學弟們立即熱情擁上，爭相握手合照就超過半小時，感染學弟們的熱情活力，陳其邁也跟著洋溢青春，笑容滿面的來者不拒的拍照。大會典禮結束後，再次被學弟包們包圍要求合照將近1小時，待遇可比影視明星。

陳其邁致詞時，以過來人的心情，笑說有發現學弟們給雄中校長的掌聲，比給雄女校長的掌聲更加熱烈。台下學弟們立即回以熱烈掌聲，默契表達「學長你懂的」。

陳其邁表示，今天回到母校，非常開心，記得以前的運動會，跟現在一樣會有很多創意旗幟，只是那時沒那麼多人，都「里里落落」。運動會是一個別出心裁，有別於忙碌課程的一天，所以特別趕來，祝福所有同學。

陳其邁還說，有一天你雄中畢業之後，你會發現，這是非常短的一段時間，所以，把握青春，享受現在的雄中生活。畢業以後，你會懷念在雄中的每一天。然後，要把雄中的精神放在心裡，對我們國家社會，也要承擔最重要的一個責任。

最後，陳其邁表示，「我們在這裡熱情追求知識，有一天要回到我們的家鄉，實現我們的夢想。大家，你們聽得懂我在講什麼嗎？聽得懂嗎？現在了解學長在想什麼嗎？」這句結語，立即獲得台下雄中學弟起身回以爆烈掌聲，讓司儀不斷呼籲坐下時，也很有默契透過麥克風說，「祝美夢成真，心想事成」。

(中時 )