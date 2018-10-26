澳門旅遊局於ATT4fun舉辦2018《感受澳門美食式》路展活動

2018年10月26日 20:55 工商 張佩芬

小剛主廚現場示範澳門土生葡菜的做法。（圖／澳門旅遊局）

澳門土生葡菜免費試吃。（圖／澳門旅遊局）

澳門旅遊吉祥物麥麥。（圖／澳門旅遊局）

澳門別行政區政府旅遊局今天（26）日起至10月28日及11月2日至11月4日連續兩個週末在ATT4fun一樓戶外廣場舉辦2018「感受澳門美食式」路展活動。

現場不僅有超吸睛的行動美食餐車及閃亮燈飾，活動期間每天將會發放限量的澳門土生葡菜，還有好玩的消費者活動，可以邊玩邊吃還能拿獎品。現場並邀請到帥哥主廚小剛出席活動，為民眾示範一道澳門土生菜料理，期盼能吸引更多台灣旅客到澳門一遊，品嚐澳門美食。

澳門旅遊局於今天舉辦香味滿點的開幕儀式，由澳門經濟文化辦事處主任何永慧、澳門特別行政區政府旅遊局首席公關顧問梁吳蓓琳、帥哥主廚小剛及今年新上任的澳門旅遊吉祥物─麥麥共同為活動揭開序幕。

連續兩個週末的2018「感受澳門美食式」路展活動，活動期間將於每日的下午1點至晚上6點在ATT4fun一樓戶外廣場舉行，民眾除了可以體驗好玩的互動活動，只要完成遊戲就可以參加摸彩，有機會品嚐到每天限量發送的澳門土生葡菜，如葡國雞、免治碎肉、非洲雞及馬介休炒飯等。

梁吳蓓琳首席顧問在開幕式上致辭表示，澳門是美食密度相當高的旅遊城市，而澳門最獨特的就是滙聚歐亞特色的土生葡菜與飲食文化。十六世紀時，葡萄牙人乘船沿著非洲西海岸，繞過好望角，經過印度、馬六甲來到澳門並且落地生根，後來以葡萄牙式的烹調為基礎，運用澳門當地的食材，加入航海過程中蒐羅的香料，發展出薈萃中西飲食特色的獨特土生葡人美食，經過長時間的融合與發展，這種土生美食與飲食文化已經遍及澳門各個角落。

土生葡菜是澳門典型的特色美食，自2012年起，土生葡人美食烹飪技藝被列為澳門非物質文化遺產，受到政府機構立法保護和推廣。正因為這項文化傳承，澳門在2017年獲評定為聯合國教科文組織「創意城市美食之都」，澳門旅遊局也以美食作為旅遊宣傳的一大重點，展開一系列的推廣活動，希望能夠讓更多人認識澳門獨特的飲食文化。

隨著越來越多大型的國際娛樂項目在澳門展開，澳門的美食也越來越豐富與具有創意，從平價的道地小吃、獨具創意的新創料理，到米其林星級美食一應俱全，是非常適合喜愛品嚐美食的台灣消費者的旅遊地點。

受邀擔任開幕式嘉賓的帥哥主廚─小剛也在現場大展身手，親手示範一道著名的澳門土生葡菜─「免治碎肉」。免治，是一道以绞肉或碎肉製作而成的澳門菜餚，免治一詞來自英文的 Minced，有剁碎的意思，是澳門土生葡菜的代表之一。

這道菜通常由牛肉或猪肉製作，會加入少量糖蜜和醬油進行调味。通常會搭配白飯食用，並且在碎肉上面加上炸過的馬鈴薯粒及煎荷包蛋，經油炸後的馬鈴薯粒十分爽口，搭配免治肉碎入口柔軟、馬鈴薯粒帶脆，有意想不到的美味！小剛主廚表示，他是親自飛到澳門學這道菜的烹調方式，看起來雖然簡單，但味道可是不簡單。

澳門真的是遍地美食，常常一個轉彎就有令人驚喜的美食，雖然因為工作關係常常吃到各式料理，但澳門種類繁多的美食還是讓人十分驚豔。澳門真的是可以說走就走、無負擔的最佳美食旅遊地點。

民眾參加2018「感受澳門美食式」路展活動只要先拍下澳門美食餐車上傳至個人IG/FB分享，並#澳門創意城市美食之都，分享手繪食譜後，即可玩美食扭蛋機，有機會品嚐到當日限定的澳門土生葡菜或涼茶；獲得美食後，現場還有設置澳門景點照，可提供消費者拿著美食拍出彷彿身歷其境遊澳門的IG美照，如果再將照片分享至個人IG/FB，還有機會獲得隱藏版的澳門小禮。

澳門年末精采的盛事將繼續發光發熱。包括11月9~25日的第十八屆澳門美食節、11月15~18日的第六十五屆澳門格蘭披治大賽車、12月2日的2018澳門銀河娛樂國際馬拉松、12月的澳門光影節、第三屆澳門國際影展暨頒獎典禮、熱鬧歡樂的2018澳門國際幻彩大巡遊及澳門購物節，節日盛事精彩無比，歡迎民眾到澳門親自感受澳門的無限魅力！

澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。地址為：台北市敦化北路167號10樓，電話：（02）2546-6086。如需其他相關訊息歡迎上澳門旅遊局官方網站查詢，網址: www.macaotourism.gov.mo。

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