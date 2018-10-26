新北》VR、AR夯！邱烽堯要打造中和3D夢幻親子館

2018年10月26日 20:54 中時 葉書宏

國民黨新北市議員邱烽堯（右三）將爭取在中和區成立「3D夢幻親子館」，讓孩童潛移默化學習VR、AR。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜2017年曾在臉書發文表示，要把蓋大歌劇院改成影音科技創意基地和樂園，讓孩子擁有一個室內兒童樂園；對此，國民黨新北市議員邱烽堯相當認同，將先爭取在中和區成立「3D夢幻親子館」，讓孩童潛移默化學習VR、AR。

侯友宜在2017年8月6日在臉書中發文說，「雙北實在是太缺乏能讓孩子在歡笑中學習的樂園。政府十年來一直想在板橋捷運站旁蓋一座大歌劇院，若是我能做主，會改成一個影音科技創意基地和樂園，讓孩子擁有一個室內兒童樂園，從小就有機會玩中學，從遊戲中探索未來。」

針對侯友宜提出的想法，邱烽堯表示，「相當認同！」市府每年舉辦兒童藝術節，卻沒有足夠的室內活動空間；服務處每年定期舉辦中和星光電影院，提供親子互動時光，但這樣的空間還是不夠的。

邱烽堯強調，為讓中和區孩童有自己專屬的大型遊樂園，未來希望結合民間業者，就近在錦和運動公園內的國民運動中心或環球購物中心，率先成立「3D夢幻親子館」，透過VR、AR動作體驗區、互動VR觀影吧、VR多人連機區等教育內容，潛移默化孩童的學習興趣。

「孩童透過虛擬實境課程，能跳脫課本中的學習框架，未來學習知識不再只是紙上談兵。」邱烽堯說，長期重視兒童福利與教育，孩童的成長時光不會等待，對於孩童未來有幫助、有益處的，就應該立即著手規畫施行，藉此為培育優秀人才奠定基礎。

(中時 )