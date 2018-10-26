圖輯》4萬支持者好high 韓國瑜感動紅了眼眶

民眾熱情支持，韓國瑜感動紅了眼眶。(翻攝中時電子報直播)

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜大喊「高雄人站起來」。(圖/韓國瑜高雄新聞媒體群)
鳳山造勢擠爆4萬人。(圖/韓國瑜高雄新聞媒體群)
韓國瑜鳳山造勢場空拍景象。(圖/韓國瑜高雄新聞媒體群)
韓國瑜26日鳳山造勢，距離造勢場合最近的高雄捷運大東站傍晚起就有群眾拿國旗準備參加。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，陸軍官校畢業校友在高雄捷運大東站集合整隊。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，民眾傍晚起陸續從高雄捷運大東站出站前往。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，開計程車4年的蕭姓計程車司機在擋風玻璃貼「韓國瑜粉絲團」自動擔任免費接駁車。（曹明正攝）
韓國瑜26日鳳山造勢，擔任免費接駁車的翁姓計程車司機豎起大姆指象徵支持1號韓國瑜。（曹明正攝）
韓國瑜第一場大型造勢活動今晚登場，現場擠擠大批人潮，民眾全部步行進入交通管制區。(圖/丁世傑)
鳳山造勢擠爆4萬人。(圖/韓國瑜高雄新聞媒體群)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今（26）日晚間舉辦高雄三山-大鳳山韓國瑜之友會造勢活動，會場湧進4萬多名支持者，民眾大喊「支持韓國瑜」、「韓國瑜凍蒜」。柯志恩、王育敏、江啟臣、蔣萬安等4位立委接續上台發言輔選，呼籲票投韓國瑜，讓高雄發大財。

面對民眾熱情支持，韓國瑜感動落淚上台立即高喊「高雄人站起來了」，他指出，高雄有海港、機場，面積有新加坡的3倍，沒理由富不起來。他表示要打一場乾淨選舉，堅持一瓶礦泉水選到底。

(中時電子報)

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