給玉佛蓋個家！靈鷲山玉佛殿動土

2018年10月26日 21:09 中時 許哲瑗

靈鷲山聖山寺遊客園區動土，僧眾護法齊慶。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

人手一支金鏟，是祈願鏟下更多佛子，護持正法久住。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

2013年底，靈鷲山聖山寺喜迎來自緬甸的多寶臥佛及放光玉佛後，暫時安置在聖山寺的玻璃屋中，10月26日，早上10點10分，十全圓滿、良辰吉時，聖山寺舉行「玉佛殿暨遊客中心動土大典」，工期2年半，2尊玉佛終於有自己的家了！

動土大典現場貴賓雲集，眾人在主法法師道川法師帶領下，虔心持誦《大悲咒》，進行灑淨儀式，10點10分，良辰吉時一到，道川法師暨常住法師帶領大家鏟下第1鏟，祈願樹德鴻基、巍峨鼎新；靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、副監院妙實法師、法住法師帶領大家鏟下第2鏟，祝願紹隆佛法、長興源流；而後由榮譽董事會總會會長陳進財帶領與會大眾鏟下第3鏟，希求僧行咸安、禪風永扇，動土典禮圓滿，主持動土大典的新北A區榮董聯誼會會長呂碧雪師姐說，希望金鏟子未來也能鏟下更多的佛子，護持正法永住。

靈鷲山開山住持心道法師說，「所有聖地、聖蹟的建築，是在為我們呈現內心的莊嚴，好讓後世眾生可以在不同的時間、同一空間裡，得到一樣的修行聖境。這是我們為什麼要保護聖蹟、重建聖蹟、興建聖蹟，為玉佛蓋一個家，是一份饒益後世的使命，也是給我們佛弟子種福田的機會。」

聖山寺監院懇慧法師表示，玉佛殿規劃為3層樓的建築，1樓安放多寶臥佛及放光玉佛，2、3樓規劃為四期教育展場，讓香客前來禮佛之際也能薰習佛法，硬體部分預計2年半完工。

榮譽董事會總會會長陳進財賢伉儷、榮譽董事會總會理事高明誠師兄、榮譽董事會總會執行顧問葉金鳳師姐、榮譽董事會總會財務長吳麗紅師姐、基隆區榮董聯誼會會長柳太山師兄、新北A區榮董聯誼會會長呂碧雪師姐、榮譽董事會榮董林游梅、林芳寬師姐，玉佛殿功德主王靜菁師姐、蔡承宇師兄，基隆區榮董聯誼會高秀琴、林淑慧、蘇麗珠師姐以及貢寮區區長陳世俊等人皆蒞臨現場，與姜慶、呂東君兩位自哈爾濱遠道而來的貴客，一同慶賀「玉佛有家了！」。

聖山寺表示，來自緬甸的多寶臥佛、放光玉佛，是靈鷲山開山大和尚心道法師與緬甸故土的連結，也是此文明古國禮敬佛法僧三寶精神的傳承，在雕刻玉佛的過程中，雖遇考驗重重，重達180噸的原礦玉石，光是運下山就花了一個多月的時間，期間也有蟒蛇朝禮、蜜蜂結巢等諸多瑞象示現，讓參與者心生堅定，也讓兩位緬甸國寶級雕刻大師「烏威糆」和「烏帖奧」受到感召，主動前來指導雕刻技術，百餘位參與工程之雕刻師，在3年雕刻期間皆遵守三皈五戒，長期茹素。

設計團隊RAA亞洲辦公室執行長張詩平、總經理王德怡、黃明威建築師事務所黃明威、施工團隊璞寶營造總經理邵道賢等人亦到場分享喜悅。

(中時 )