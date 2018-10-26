漂亮越捷女機師 成功駕馭浩大藍天

Nguyen Phuong Anh的丈夫也是越捷機師。（圖／越捷提供）

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Nguyen Phuong Anh表示：「相較於男性，女生若想成為機師，需要花費更多的心思及努力」（圖／越捷提供）
Nguyen Phuong Anh成為少見的越捷女機師之一。（圖／越捷提供）

越捷航空漂亮女機師 Nguyen Phuong Anh日昨在越南婦女節分享「空中女超人」是如何兼具工作及家庭生活，同時揭秘當年努力坐上駕駛艙，一圓機師夢的心路歷程。

大部分的機師以男性居多，相較之下，女機師則較少見。Nguyen Phuong Anh便是少數的女機師之一，她的外型十分亮麗，說話夾帶甜美的北越腔，個性親切待人，對於工作相當認真負責。同時，她也具備航空服務業的重要人格特質，擁有強烈好勝心，不畏任何困難，克服重重挑戰及複雜繁瑣的飛行訓練，她堅定的決心，努力不懈，最終成功登上駕駛艙，以女機師的身分征服浩大藍天。

在成為機師前，Nguyen Phuong Anh擁有7年豐富的空服員經驗，她懷抱著飛行夢想到世界各地出勤旅遊，也看過無數男機師穿著俐落挺拔的制服，樣貌迷人，受到許多乘客崇拜與欽佩。正因如此，她下定決心，未來有一天也能成為機師，穿上帥氣的制服坐上駕駛艙為旅客服務，而她最終實際前往美國念書，竭盡全力實踐她的夢想。

她分享飛行培訓課程並表示，對於所有的飛行員，第一次的飛行經驗絕對是永生難忘的。飛行員的培訓課程包括三次的飛機起飛及降落，需要高度的專注力，以及將所學的飛行知識大量整合及運用。

Nguyen Phuong Anh進一步表示：「相較於男性，女生若想成為機師，需要花費更多的心思及努力。不論性別，機師的工作非常辛苦，且需要負起相當大的責任，除了飛行時所遇到困難及挑戰外，女性需要投入更多的時間、努力及意願。」NguyenPhuong Anh提到，她曾度過無數個失眠的夜晚，暗自流下眼淚，學習如何駕駛飛機，包括基礎知識及進階技術，提升自身能力，向其他男性同事證明自己可以做到。

很幸運地，越捷提供她機會並於2014年起擔任副駕駛一職。除了擁有良好的工作環境，越捷充分讓員工自由發揮其所長，並鼓勵透過不斷的進修與學習，加強航空倫理與實際飛行之技術。經過四年的奮鬥與努力，以及指導員的支持，她終於成為強而有力的越捷女機師。

身為航空服務業，時間要非常彈性，即使在很短的時間內收到通知，也必須隨時做好起飛準備。NguyenPhuong Anh雖然很享受工作，但同時也必須照料個人生活，她的丈夫也是越捷機師，兩人育有一名2歲小孩。因此身為一位越南女性，Nguyen Phuong Anh必須仔細安排規劃自己的行程，才能有效率的達成工作及兼顧家庭生活。

如同中國農曆新年，春節對於越南人來說是家人團圓的重要日子，但同時也是航空服務業高峰忙碌時期，而機師時常礙於工作關係，必須犧牲農曆新年假期。Nguyen Phuong Anh表示，雖然無法與家人團聚，但能夠幫助乘客與家人團聚，對於機師而言是莫大的榮幸與成就。NguyenPhuong Anh表示未來將會持續與越捷攜手，為乘客帶來優質的飛行體驗。

(工商 )

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