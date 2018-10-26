新北第一間 樹人家商時尚模特科暨蒙特梭利教育中心啟用

2018年10月26日 21:06 中時 許哲瑗

新北市私立樹人家商26日舉辦「時尚創藝中心暨蒙特梭利教育中心」揭牌典禮，校長徐卿瑞表示，樹人家商是新北市首間設有時尚模特科的技職學校，未來將與業界模特兒公司、蒙特梭利幼兒園合作，為時尚和教育領域注入新血。

活動現場，由美容科學生表演時尚走秀，餐飲科學生也展現水果盅桌邊切割、咖啡雕花、雙人標條等專業表演，讓現場賓客大開眼界，場面熱鬧。

美容科主任謝沛蓁說，現今社會愈趨追求時尚，但時尚感不能沒有創意，樹人家商是新北市首間成立時尚模特科的學校，時尚創藝中心啟用後，將聘請知名模特公司、業界人士擔任講師，提供學生更完善的創作空間和師資培訓，給有潛力的孩子發揮的舞台。

學務主任吳姿瑩說，所謂蒙特梭利教育堅持不開設「語文課」、「數學課」等分類課程，教室內也沒有傳統排列整齊的課桌椅，反而以「混齡教學」為主要理念，將不同年齡層的孩子放進同間教室，就像真實社會的縮影，間接引導大孩子照顧年齡較小的孩子，打造像「家」一樣的學習環境。

吳姿瑩說，蒙式教育的四大特色之一「老師需經過特殊訓練」，樹人家商本次成立「蒙特梭利教育中心」，和蒙式教育幼兒園合作，提供學生專業師資和實習場域，讓幼保科學生在畢業前，就能先取得進入蒙式教育體系的門票。

(中時 )