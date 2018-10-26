新北》永和永安市場拜票人氣夯 首投族表態支持蘇貞昌

2018年10月26日 21:20 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）日與新北市議員許昭興、羅文崇一同來到永和區永安市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

蘇貞昌今天與新北市議員許昭興、羅文崇一同來到永和區永安市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）日與新北市議員許昭興、羅文崇一同來到永和區永安市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）日與新北市議員許昭興、羅文崇一同來到永和區永安市場掃街拜票，當中遇到許多熱情民眾給蘇貞昌與議員們加油打氣，告訴他們會做事一定當選。更有首投族說，這次他的第一張票就要投給1號蘇貞昌，讓蘇貞昌非常感動，也希望有更多人替他拉票，讓他能夠替大家做事，打造更新更好的新新北。

蘇貞昌今著亮眼的檸檬黃上衣，活力十足的與許昭興、羅文崇議員至永安市場拜票。也被媒體詢問今天的上衣很顯眼，蘇貞昌也笑回「希望可以漂亮一點」，氣氛輕鬆。眾人也在「市長支持1號蘇貞昌，議員支持1號許昭興、4號羅文崇」的口號聲中開始拜票，許多民眾見蘇貞昌本人親自來請託，都紛紛前來握手、自拍。也有攤商拿起電燈泡直呼「電火球衝衝衝」，更有首投族看到蘇貞昌表示，他人生的第一張選票就要投給1號蘇貞昌，讓蘇貞昌非常開心，也向選民請託，希望可以支持他讓他回來替大家做事。

蘇貞昌今與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅同步推出「會做事連線」影片，一起宣傳本週日在新莊、土城的晚會，媒體也詢問是否為團體戰概念。蘇貞昌也回應，「選對人，會做事，改變一座城市」，因為市民選對人，這三位市長，在他們的首任市長任期內，就能讓他們治理的城市開始改變。。那這三位市長這個禮拜天就會到土城與新莊跟大家報告，也請大家有空能來參加。

此外，蘇貞昌也推出新的一波「衝衝衝的會議日常」Line貼圖，當中貼圖字體由蘇貞昌親筆寫下，也引起媒體好奇。蘇貞昌表示，很感謝辦公室的年輕幕僚非常有創意，這已經是他第四波的Line貼圖，這次請他親筆寫字。蘇貞昌也說，這些Line貼圖很適合辦公室使用，可以用一個貼圖就可以表示心情與要求，蠻受大家歡迎，希望大家可以看看。

(中時 )