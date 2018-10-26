待轉區鋪設LED燈易打滑？ 交通局：防滑係數高 無打滑疑慮

交通局日前在樹林區佳園路三段往學勤路的待轉區，增設LED燈，盼能警示後方直行車減速。（許哲瑗翻攝）

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許哲瑗

交通局日前在樹林區佳園路三段往學勤路口T字路口，待轉區埋設LED燈，盼能警示後方車輛減速，不過當地民眾不領情，質疑雨天騎經LED燈路面更容易打滑摔車，該處兩段式左轉紊亂，「治標不治本」，對此交通局表示，LED燈防滑係數比標準值高7成，無打滑疑慮。

T字路口的兩段式左轉爭議許久，不時傳出有騎士停在待轉區，卻因直行車輛未注意而無端遭撞，成了「等撞區」，交通局為了提高待轉區辨識度，今年4月起，陸續在20處易肇事待轉區埋設LED燈。

不過佳園路三段往學勤路口LED燈待轉區裝設半個月，卻有當地民眾質疑，雨天時騎經LED燈路面，反而更容易打滑摔車，閃爍的燈光也影響用路人視線，不只刺眼，車速一快根本看不到。

最重要的是，該T字路口為北大特區重要樞紐，左轉銜接上樹林交流道，上下班時段行經車流量大，機車待轉區卻設置在車道上，追根究底「位置本身就危險」，加裝LED燈根本是多此一舉，治標不治本。

交通局表示，根據交通部規定，道路標線防滑係數須在45BPN以上，但考量到待轉區為轉彎路段，已將LED燈材質防滑係數提高到76BPN，比標準值高出7成，僅5公分的接觸面，騎士只要謹慎行駛，無需憂心打滑摔車；至於待轉區位置危險，因該路口車潮量過大，路面寬度不夠，評估後仍不宜開放機車直接左轉，才以增設LED燈為替代方案，盼能有效降低車禍風險。

(中時 )

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