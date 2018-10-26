美F-35又出包！燃油管問題未解 美再下令停飛檢修

2018年10月26日 21:16 中時電子報 盧伯華

據美國軍方媒體報導，先前才因墜機而全面停飛檢修的美國第5代隱形戰機F-35，在檢修完成復飛後不到10天，再度發現其他燃油系統的問題而遭下令停飛。

據《陸戰隊時報》(Marine Times)報導，美軍F-35聯合計劃辦公室代指出，這批最新型多功能F-35隱形戰機於復飛後，又發現有兩條燃油管需要檢修，已再次被美軍下令停飛，以對供油系統進行檢查。

該辦公室指出，技術團隊已經完成了對F-35飛機惠特尼發動機燃油管的評估。除了之前發現的失效管路外，該分析還確定了另外兩個需要檢修的燃料供應管。

報導說，一位接近該計劃的消息人士表示，上次發現有問題的燃油管導致全面停飛，目前正在檢查的另外兩條管子與上次發現的管子是由同一供應商製造的。

報導說，該辦公室未透露將停飛以進行檢查的飛機數量有多少。消息人士稱，數量大約為20架。

根據聯合計劃辦公室的說法，未達到「檢查要求」的F-35可以繼續正常飛行。

報導說，美國海軍陸戰隊使用的F-35B短場起降和垂直著陸噴射引擎壓力不同於其他型號，因此只有達到一定飛行小時數的B型號才會停飛檢查。然而，F-35A正常起降以及F-35C航母起降，則可以等到例行維護時再更換燃油管。

今年10月11日角大廈曾宣佈，F-35在檢查供油系統期間，所有使用F-35戰機的各國用戶與盟國夥伴暫停F-35飛行任務。而10月暫停飛行並進行檢查的原因，是由於9月初在南卡羅來那州美國海軍陸戰隊軍的一架F-35B墜毀事故。

上次F-35在10月11日因燃油管問題而停飛，經過5天檢修後，超過80%的戰機都可以重回飛行線，不料僅10天之後，F-35再次因燃油管的問題停飛。

(中時電子報)