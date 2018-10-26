王柏傑剃髮混黑幫 新劇遭逼「無恥一點」

2018年10月26日 21:17 中時 洪秀瑛

周洺甫（左起）、張孝全、導演陳映蓉、王柏傑。（Netflix提供）

王柏傑（左起）、張孝全、周洺甫。（Netflix提供）

導演象徵性幫兩人剃髮。（Netflix提供）

Netflix新戲《罪夢者》今在坪林廢棄監獄取景，導演陳映蓉及張孝全、王柏傑、周洺甫受訪，導演形容他們是帶著江湖味的「黑幫男團」，拍攝前曾帶他們跟真正「大哥」們吃飯「取經」，「大哥」們提醒「現在的流氓沒在吃檳榔的」，不過劇中因為年代設定關係，張孝全、王柏傑都要狂嚼檳榔，又菸又酒，張孝全說，吃檳榔吃到嘴破皮，吸菸吸到飽，「每天吃完檳榔，下巴超痛」。

張孝全片中和賈靜雯飾演夫妻，張孝全談到和賈靜雯拍親密戲，曖昧說：「每天都很親熱，就是夫妻間的尺度，更多的是我要她不給。」張孝全劇中入獄後，夫妻關係會因為劉子千介入產生變化，張孝全說：「我是冤獄出不去，想放生那個剛生完孩子的太太，滿沉重、難過的，拍完都心力交瘁，老了10歲。」也表示出獄之後，與賈靜雯會有更激烈火花。

張孝全飾演死刑犯，很多情緒重的戲，「除了靠做功課，就是靠現場環境進入角色」。提到拍攝前曾和導演及一群「大哥」吃飯、喝酒，「聽了很多故事，包括有大哥、有打手，他們吃飯沒說到什麼話，幾杯下去之後，受益很多，還有大哥演給我看在獄中的眼神、態度」。他在現場被要求示範，張孝全笑說當時喝醉了，記憶有點模糊，一旁的王柏傑馬上吐槽：「那你還受益良多咧。」

王柏傑一直被導演要求「再無恥一點」，他說劇本上一個描寫內心戲的三角形符號就拍了一個早上，根本是王家衛式拍法。導演笑言：「畢竟60天要拍8集，我以為我很有效率了，1天拍30到40個鏡頭，王家衛應該沒辦法吧。」王柏傑誇同劇范曉萱氣場超強：「一開始可能有人覺得她不適合演大哥的女人，但在現場我有被她震懾住，光是看她眼神就被嚇到。」

3人在現場花15分鐘剃了平頭，換上囚服、藍白拖，蹲著拍照時，看起來已有囚犯的感覺。王柏傑之前為了演學生及年代戲剪過小平頭，這次已是第6次剃髮，剪完之後沒太大感覺，笑說角色最大挑戰是蹺腳、吃檳榔。

張孝全說，本以為入獄造型會像《監獄風雲》的周潤發，想不到實際囚褲比較長，不過監獄裡要拍暴力鬥毆戲，「再短會太性感」；周洺甫的角色患有自閉症，角色需背多首唐詩。導演另外爆料說，劉子千日前因拍動作戲，不慎被劃傷眼睛，成了劇組第一個傷兵。

《罪夢者》獲得新北協拍以及法務部和廉政署大力幫忙，得以順利進行監獄拍攝工作，他們特別開放位於坪林的法務部廉政署廉政研習中心內閒置的監獄給予《罪夢者》作為場景之一。而《罪夢者》美術組人員更將牢房、禁閉室及犯人上課的教室重新整修，期讓劇中演員更能融入整個氛圍中。

(中時 )