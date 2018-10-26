耿葳上節目一展歌喉 翻唱鄧紫棋成名曲奪MVP

2018年10月26日 21:23 中時電子報 綜合報導

青年YA生活節目大聊經典歌曲，也邀請了實力派模特兒王畯壕、施語庭，還有初次投入台北市議員選戰的耿葳，來分享自己心目中的經典，更直接現場來重現這些經典歌曲。說到經典歌曲每個時代都有屬於自己時代的標誌性歌曲，從校園名歌時代開始，那些朗朗上口，膾炙人口的歌曲，即便是過了許多年也到現今，我們依然可以在KTV的排行榜、DJ們開的歌單、電視劇、歌唱選秀節目等，看到聽到感受到它們當年的的穿透力，跨越一切種族、宗教、世代，在時代的洪流之中將人們緊緊的捆在一起。

實力派的畯壕選擇的張宇的經典歌曲"用心良苦"，用不一樣的R&B腔重釋出不一樣的味道；而語庭笑說雖然自己被大家叫小謝金燕，但今天要來挑戰落差很大的天后中的天后王菲，不過現場出乎大家意料的是，耿葳以鄧紫棋的經典歌曲"泡沫"，現場被主持人及KB老師點評出乎意料的好聽，奪下當日MVP。

現場來賓除了細心準備比賽歌曲外，也在節目中合唱了許多膾炙人口的經典作品，即便是再陌生的歌曲，也會因為平常有意無意地地聽到這些歌曲，總會哼個一兩句，像是節目中耿葳也是透過主持人的提示自然而然地便能唱出那樣的歌曲。而在節目的最後，耿葳以鄧紫棋的泡沫拿下本次經典歌曲挑戰賽的第一名，其原因在包含了音色、技巧以及努力程度、現場氣氛帶動等因素。

(中時電子報)