扯爆！台鐵一天2台ATP故障、3台自強號動力不足

2018年10月26日 21:27 中時電子報 莊楚雯

普悠瑪翻車事故釀18死，事隔一周後，台鐵列車仍然頻繁故障，讓民眾繼續搭問題一堆的列車，光是今天一整天，就發生3起列車動力不足、2起ATP故障，雖然大多列車採取重新復位後恢復，並繼續行駛。但115次自強號因動力不足，共停駛1個多小時後，終於讓旅客在高雄站換車接駁。另一台138次PP自強號也因為動力不足，隔離馬達後繼續行駛，整班車延誤了22分鐘。

今天第一起故障是4718次區間車於11時02分瑞芳到猴硐路段發生ATP故障，以時速25公里慢行，行駛到猴硐站經復位後，繼續正常行駛。

第二起故障是台鐵南下列車115次PP自強號，13時22分在台南站突然機車動力不足，經隔離4個馬達後，13時31分重新開車。14時06分行駛到美術站時，列車的轉向架自動隔離，故障排除後14時23分再度發車，結果才開到高雄又第3度故障，該列車共維修了1個多小時，台鐵最終決定115次停駛高雄到屏東區間，全部旅客改搭3191次接駁。

第三起故障則是123次自強號15時32分在嘉義站發生ATP故障，列車通報後以呼喚應答的方式，繼續行駛。

第四起133次南港=潮州自強號動力不足、隔離馬達，於高雄加掛補機繼續行駛，到新左營後又鬆靭不良，台鐵讓旅客在新左營站換乘別的列車。

第五起是今天15時15分138次PP自強號因為機車動力不足、隔離馬達4個，屏東=高雄停駛，於高雄站加掛輔機後，16時02分開車，共延誤22分。16時13分於新左營站因機車鬆韌不良冒煙，台鐵請旅客於新左營站轉搭142次、144次列車，138次停駛新左營=嘉義。

(中時電子報)