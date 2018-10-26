南山中學72周年校慶　關懷兒童演唱會

2018年10月26日 21:35 中時 葉書宏

新北市南山中學長期支持台灣世界展望會資助兒童計畫，今（26日）結合「世界兒童人權月」，舉辦「關懷國內外兒童 南山愛遠助」校慶公益演唱會。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學長期支持台灣世界展望會資助兒童計畫，今（26日）結合「世界兒童人權月」，舉辦「關懷國內外兒童 南山愛遠助」校慶公益演唱會。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學長期支持台灣世界展望會資助兒童計畫，今（26日）結合「世界兒童人權月」，舉辦「關懷國內外兒童 南山愛遠助」校慶公益演唱會。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學長期支持台灣世界展望會資助兒童計畫，今（26日）結合「世界兒童人權月」，舉辦「關懷國內外兒童 南山愛遠助」校慶公益演唱會，有陳芳語、愷樂、陳勢安、鄧福如等藝人熱力開唱，歡慶校慶，全校共4700名師生參與。

另外，特別邀請去年在飢餓三十擔任代言人的李玉璽，除了以歌聲與學生同樂外，並請在場所有觀眾共同呼籲重視兒童權利，以資助兒童的行動來支持響應。整個演唱會在當晚將以FB及IG直播實況。

南山中學長期深耕生命教育，並且鼓勵班級參與資助兒童，讓學生不只從活動中關懷兒童，更是從生活中就學習過簡樸、知足的生活，以實際的行動，再每月捐出700元，幫助國外貧困的兒童，藉由班級愛心力量，響應台灣世界展望會資助兒童計畫，支持世界展望會服務工作，攜手幫助弱勢兒童恢復應有的權利。

目前已有48個班級加入愛心資助行列，助養48名國外弱勢兒童，南山中學也藉由72周年校慶演唱會，表達對國內兒童的關懷，邀請了13名國內的兒童，免費參與校園演唱會，希望這股愛的力量能持續發酵，在72周年校慶中，將愛心加倍，資助72名兒童。

南山中學校長蔡銘城表示，南山重視每一孩子的權利，不論男、女、種族和國籍，都應該享有平等的教育、生存機會，學校長期支持資助兒童計畫，因為要教導南山的孩子們，助人不只是一時的活動，轟動過了就結束，而是要在每天的生活中，都付出一點，並且持續下去。

蔡銘城說，這次一班一資助行動，除了讓學生珍惜自己擁有的以外，也希望讓還沒參與的班級，成為伸出援手的人，盼望透過台灣世界展望會的資助計畫，讓孩子了解，在瞬息萬變的世界中，愛心是要細水長流，才能帶來改變。

班聯會主席葉承憲同學分享，得知道這世上竟然有這麼多跟我同樣年紀或者甚至更小的女孩，因為貧窮、不合理的文化習俗等，走入婚姻，真的非常震撼，除了珍惜自己每天可以上學以外，希望藉由自己的力量，邀請更多同學參與資助計畫，來幫助這些輟學、童婚的人，讓他們也有機會追求自己應有的權利。

台灣世界展望會邀請大家加入「資助兒童計畫」，透過每個月700元定期資款，幫助國外弱勢兒童有機會接受教育，創造生命各種可能，或以每個月定期捐款2000元，資助一名國內兒童，穩定國內兒童求學路，幫助兒童翻轉生命。

(中時 )