TLC餐桌生活節 Janet、台北市長柯文哲搞怪走秀

2018年10月26日 21:39 旺報 廖慧娟

TLC旅遊生活頻道今年歡慶在台成立15周年，特別與台北市政府聯手推出首屆「TLC餐桌生活節」，今天（26日）舉行記者會，宣布26至28日在台北松菸文創園區第2、3號倉庫舉辦。

為期3天的活動中，除了TLC當家主持人Janet率《水下三十米》李霈瑜(大霈/Patty)、《瘋台灣首遊》黃湘婷Sharon、《美食無國界》索艾克Soac與《環郵海上新視界》安東Anton，與民眾共同在餐桌上分享美食、暢談在餐桌上發生的人生大小事外，現場也有米其林指南、小島咖啡、還沒有名字的漢堡等多家手作餐飲及手工DIY業者參與。

今天的記者會上，除了Janet、大霈、Sharon、Soac與菲籍主廚Anton等TLC主持人出席外，台北市長柯文哲也排開公務，現身舞台。由於萬聖節將至，TLC以此為主題，在記者會上安排南瓜餐點製作比賽、萬聖節走秀，柯文哲不僅首次下廚，與Janet合作南瓜濃湯，穿上印有小南瓜圖案的西裝，與扮成女巫的Janet一起搞怪走秀，甚至還頭頭載搞怪菜刀和所有主持人玩自拍，配合度超高。

被問到曾在餐桌上做過的有趣事情時，柯文哲表示，在他小時候，餐廳即書桌，除了在餐桌上，除了吃飯就是寫作業；被問到是否曾放鬆的把腳翹在餐桌上時，柯文哲滿臉驚訝地表示：「太不衛生了，我是醫生吔！」

Janet笑說，念大學時頗瘋狂，曾和同學在餐廳的桌上跳舞，引人矚目；現在則是為兒子換尿布。Soac表示，他是廚師，會在餐桌上呈現任何「可以吃的東西」，沒想到卻被其它主持人以曖昧的眼光看著，差點歪樓。

大霈因主持《水下三十米》入圍金鐘獎，雖然沒有得獎，但她不在意，笑說美美的走紅毯就值得，唯一遺憾的是沒有機會上台公開對製作團隊道謝。她也透露，《水下三十米》第3季將從27日起，每周六晚間8點在TLC旅遊與生活頻道播出，今年底與Anton主持的郵輪旅行新節目也將播出。

Janet表示，為期3天的「TLC餐桌生活節」，除了與民眾共同在餐桌上分享美食、暢談在餐桌上發生的人生大小事外，現場也有米其林指南、小島咖啡、還沒有名字的漢堡等多家手作餐飲及手工DIY業者參與。

此外，也在周末號召「暖心一姊」周蕙、「歌壇甜心」Kimberley陳芳語、Youtuber創作歌手文慧如，以及陳昇與新寶島康樂隊等實力派歌手接力演唱，歡度3天不斷電的全新餐桌生活型態，以美食拉近人群與粉絲，將各種故事搬上餐桌，分享彼此不同的生活體驗，透過一頓飯的時間交個朋友，發展一段新的友誼，在餐桌上創造更多可能！

(旺報 )