新北》子弟兵送上創意行動燈箱 蘇貞昌分身掃街越晚越亮

2018年10月26日 21:37 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票，爭取市民支持。子弟兵台北市議員王閔生還貼心製作可愛的創意行動燈箱，引起許多路人開心拍照。

許多民眾見到蘇貞昌紛紛湊上前握手拍照，還有人驚呼「哇！蘇貞昌耶！」，對於能捕獲野生蘇貞昌感到相當興奮，紛紛伸出手為蘇貞昌加油打氣！一路上還有民眾大喊「電火球來了，他讓市場變亮了」，還有熱情攤商送上粽子，祝福蘇貞昌、陳永福、廖筱清都能「包中凍蒜」！

「打光照亮，讓你更美更漂亮」是蘇貞昌常用的口頭禪，台北市議員王閔生用蘇貞昌的招牌頭像與發光的概念，製作兩款專屬蘇貞昌的「衝衝衝的創意行動看板」，今首度在市場曝光，由於造型相當吸睛，許多路人爭相拍照留念。

蘇貞昌直播時還特別向網友們介紹這款宣傳小物。創意看板主要材料是泡棉，相當輕巧，特別加上背帶讓蘇貞昌分身隨時跟著本尊趴趴走，看板不限白天使用，晚上插上電源還會發光，以後將陪伴蘇貞昌從早市到夜市，讓大家到哪都可以看到「新新北衝衝衝，一號新北市長候選人蘇貞昌」！

(中時 )