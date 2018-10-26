新北》子弟兵送上創意行動燈箱 蘇貞昌分身掃街越晚越亮

台北市議員王閔生還貼心製作可愛的蘇貞昌創意行動燈箱。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（26）晚間和新北市議員陳永福、廖筱清到新店民族市場掃街拜票，爭取市民支持。子弟兵台北市議員王閔生還貼心製作可愛的創意行動燈箱，引起許多路人開心拍照。

許多民眾見到蘇貞昌紛紛湊上前握手拍照，還有人驚呼「哇！蘇貞昌耶！」，對於能捕獲野生蘇貞昌感到相當興奮，紛紛伸出手為蘇貞昌加油打氣！一路上還有民眾大喊「電火球來了，他讓市場變亮了」，還有熱情攤商送上粽子，祝福蘇貞昌、陳永福、廖筱清都能「包中凍蒜」！

「打光照亮，讓你更美更漂亮」是蘇貞昌常用的口頭禪，台北市議員王閔生用蘇貞昌的招牌頭像與發光的概念，製作兩款專屬蘇貞昌的「衝衝衝的創意行動看板」，今首度在市場曝光，由於造型相當吸睛，許多路人爭相拍照留念。

蘇貞昌直播時還特別向網友們介紹這款宣傳小物。創意看板主要材料是泡棉，相當輕巧，特別加上背帶讓蘇貞昌分身隨時跟著本尊趴趴走，看板不限白天使用，晚上插上電源還會發光，以後將陪伴蘇貞昌從早市到夜市，讓大家到哪都可以看到「新新北衝衝衝，一號新北市長候選人蘇貞昌」！

(中時 )

耿葳上節目一展歌喉 翻唱鄧紫棋… 韓粉好棒棒！母女支持者車陣蹲地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。