準備過冬！來碗包種茶油雞湯暖暖身

2018年10月26日 22:08 中時 葉書宏

坪林為「包種茶之鄉」，是全臺最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品。（新北市農業局提供）

霜降過後，象徵秋天進入尾聲準備過冬，近來天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，除了要注意衣物保暖外，用包種茶油做料理也是「食補」的好選擇！包種茶油性偏溫和，不擔心燥熱，製作料理暖身顧胃，燉雞湯、炒菜、拌麵都適宜。

要吃的健康也要選對好油，北台灣首座茶油示範工廠就在新北市，透過坪林農會把關出品的包種茶油，保證是正港的「MIT」，品質安全無虞，歡迎民眾多多支持選購。

坪林為「包種茶之鄉」，是全臺最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品。民以「食」為天，吃好、也要吃健康，挑選安心食用油是「呷健康」的第一步。坪林農會理事長王成意表示，自製的包種茶油選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物，用茶油燉碗雞湯是入冬前補氣養身最好的選擇。

除了明星商品包種茶油外，農會還結合茶香及山藥麵線，推出坪林「三好禮」組合，外觀體面、價格實惠，到坪林的遊客往往人手一盒，相當受歡迎。茶油，配上茶香與山藥麵線，做熱湯麵或乾拌麵皆適宜。坪林區農會總幹事林文恭表示，包種茶油每天新鮮現榨製成，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是100％純茶籽油，邀請民眾到坪林「茶鄉」品「茶香」，除了品嚐著名的文山包種茶外，也把最好的茶油帶回家與親友分享。

農業局表示，新北市輔導坪林區農會，成立北部首座國產茶油加工示範廠，廠內動線友善並配置導覽人員，開放給民眾參觀，希望將國產優質好油推廣給消費者。坪林農會推出的「三好禮」不僅好吃、也融入地方特色，曾獲選行政院農業委員會「台灣農業十大伴手禮」及「2016新北好禮」，歡迎民眾選購，吃好油也支持在地農特產。

茶油因性屬溫和，適合四季進補，且耐高溫的特性適用煎、煮、炒、炸等各種烹調方式。購買資訊可洽：坪林區農會（02-2665-7227）或上坪林區農會官網選購。

(中時 )