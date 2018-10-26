電商開賣iPhone XR 1分鐘秒破百台銷量

2018年10月26日 22:06 中時 石欣蒨

今日（26日）迎來iPhone XR的開賣，不僅實體通路及電信商熱鬧，在各電商平台上也是掀起了一陣旋風，據說因此次iPhone XR的現貨不多，因此在各大平台上一開賣就被秒殺，各業者也積極努力補貨中，希望能乘著這波風潮再提高業績。

蝦皮購物這波在iPhone XR預購時，就再次提早官網3小時開放，而今日開賣後128GB的首批備貨就在10分鐘內完售，當中以黑、白2款經典色賣最好，蝦皮認為消費者習慣中價位的128GB版本，不外乎是符合一般使用者的習慣，不用隨時備份也有足夠容量，而緊接第2名的就是64GB版本，售價親民吸客之餘，2萬6900元即能入手iPhone新機，價格上就更好下手，而且不少使用者都開始使用雲端作備份，因此不用多花上幾千元去升級容量。

而PChome24h購物身為蘋果唯一電商經銷商，當然準備也相當充足，不過早上8時同步開賣後，在短短5分鐘內，數百台的iPhone XR現貨就銷售一空，當中同樣以128GB的中間帶規格賣最好，而緊接第二的同為64GB的低入手價版本，至於顏色也是以經典不敗的黑、白為主，看來蘋果出了再多的顏色，也不敵果粉對經典色的喜愛之心。

至於奇摩今也在早上8時開賣後短短10分鐘完售，還再在中午12時加開賣新一批iPhone XR，至於momo購物網更在1分鐘內賣出破百支，樂天市場站上iPhone XR首批數量，在開放預購後24小時內就已被消費者搶購一空，目前也已經再次加量開放預購中，看來不少消費者已選擇輕鬆網購iPhone，不用再在現場辛苦排隊。

(中時 )