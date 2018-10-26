超商咖啡進化！OK聯名UCC 推全新醇品咖啡

OK超商與日本咖啡大廠UCC合作，推出全新「醇品咖啡」。（圖／業者提供）

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劉馥瑜
OK與UCC聯名的「醇品咖啡」有美式及拿鐵兩款選擇。（圖／業者提供）
OK Cafe「醇品咖啡」選用100％阿拉比卡品種，產地來自衣索比亞摩卡西達摩，採中深焙的單品烘焙法，口感溫潤滑順。（圖／業者提供）

超商咖啡不斷升級進化！主打「好咖啡可以很簡單」，OK超商今（26）宣布，與日本知名咖啡大廠UCC啟動全面性品牌合作，推出美式及拿鐵兩款「醇品咖啡」，且即使咖啡豆升級、售價維持不變，醇品美式中杯35元、大杯45元；醇品拿鐵中杯45元、大杯55元，OK APP會員還可於每周五會員日，享大杯第二杯10元優惠。

OK超商表示，此次與UCC合作的「醇品咖啡」，豆子是選用100％阿拉比卡品種，產地來自衣索比亞摩卡西達摩，採中深焙的單品烘焙法，口感溫潤滑順，富含堅果香，尾韻更帶莓果香氣；同時，有別於一般的日曬處理法，咖啡豆改採水洗式處理法，成本較高且工序繁瑣，但可有效減少雜質，口感更乾淨，希望消費者在超商也能喝到有手沖感的咖啡。

據OK超商統計，OK Cafe自2011年開賣至今，已累計銷售逾5000萬杯，年平均成長50％，業績占目前OK鮮食類占比達3成。業者強調，此次與UCC合作，從口味配方、產地選擇、水洗技術到門市形象，皆貫徹UCC日系咖啡品牌精神，目標帶動OK現煮咖啡業績大幅成長35％。

(工商 )

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